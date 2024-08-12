TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÂæÉ÷5¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë¶õ¤ÎÊØ¤Ë·ç¹Ò¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Æü¶õ¤Ï¡¢¤¢¤¹¤Î°ìÉô¤ÎÊØ¤â¤¹¤Ç¤Ë·ç¹Ò¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢´ä¼ê¸©¤Î²Ö´¬¶õ¹Á¤òÈ¯Ãå¤¹¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊØ¤È¡¢ÀÄ¿¹¡¦½©ÅÄ¡¦»³·Á¤Ê¤É¤Î¶õ¹Á¤òÈ¯Ãå¤¹¤ëÊØ¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ78ÊØ¤Î·ç¹Ò¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢7000¿Í°Ê¾å¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢Á´Æü¶õ¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¡¦½©ÅÄ¡¦Âç´ÛÇ½Âå¤ÎÈ¯ÃåÊØ17ÊØ¤Î·ç¹Ò¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤è¤½1400¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Á´Æü¶õ¤Ï¡¢¤¢¤¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀÄ¿¹¡¦½©ÅÄ¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ë3ÊØ¤Î·ç¹Ò¤ò¤¹¤Ç¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ªËß´ü´Ö¤Î°ÜÆ°¤ÎÂ­¤Ë±Æ¶Á¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£