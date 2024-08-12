¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï£±£²Æü¡¢µÜºê¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ£¶¼å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤Î¸å¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ÎÁÛÄê¿Ì¸»°èÆâ¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¿ÌÅÙ£±°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤Ï¡¢£±£±Æü¤ÎÈ¯É½¤«¤é£²²óÁý¤¨£²£³²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡Æ±Ä£¤Ï£¸Æü¡¢Æ±ÃÏ¿Ì¤Î¡ÖÎ×»þ¾ðÊó¡ÊµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¡Ë¡×¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±ÃÏ¿Ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¥È¶­³¦¤Î¸ÇÃå¾õÂÖ¤ËÆÃÃÊ¤ÎÊÑ²½¤Ï´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Æâ³ÕÉÜ¤ÎËÉºÒÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÃÏ¿Ì³èÆ°¤äÃÏ³ÌÊÑÆ°¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢£±£µÆü¸á¸å£µ»þ¤ÇÆ±¾ðÊó¤Î¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ò½ªÎ»¤¹¤ëÍ½Äê¡£¡¡