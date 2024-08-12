¤æ¤ë¤¤¼êÉÁ¤¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡£Ä¹¾ìÍº¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯¥æ¥Ë¥¯¥í¡ÖUT¡×¿·ºî¤ÏÁ´Éô¤Û¤·¤¤¡Á¡ª
¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUT¡×¤«¤é¡¢¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
Ä¹¾ìÍº¤µ¤ó¤¬¡È°¦¤Èå«¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¢¥Ô¥¯¥µ¡¼¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¢¥¹¥¿¡¼ ¡¦ ¥¦¥©¡¼¥º¤Î4¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯ ¥Õ¥©¡¼ ¥ª¡¼¥ë ¥¦¥£¥º Ä¹¾ìÍº¡×¤¬¡¢8·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¸«´·¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ë¡¢¤æ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¤è¡£
Ä¹¾ìÍº¤µ¤ó¤Î¤æ¤ë¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡ÖT¥·¥ã¥Ä¡×
¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡¢¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹¾ì¤µ¤ó¤¬»Ò¤É¤â¤Î»þ¤Ë´Ñ¤¿¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¤ä¡¢Éã¤Ë¤Ê¤ê»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë´Ñ¤¿¥Ô¥¯¥µ¡¼ºîÉÊ¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤â¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥ª¡¼¥ë¥¦¥£¥ºÄ¹¾ìÍº UT¡×¡Ê³Æ ÀÇ¹þ1500±ß¡Ë¤Î¡Ø¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥À¥Ã¥¯¡õÃç´Ö¤¿¤Á¡Ù¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼¤ÎÂç»þ·×¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÌû²÷¤ÊÉ½¾ð¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥À¥Ã¥¯¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥¯¤Î²¼Éô¤Ë¤Ï¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥°¡¼¥Õ¥£¡¼¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¤â¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÍ§¾ð¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¡Ä¡£
¡Ø¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡õ¥Ò¥í¡Ù¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤è¤ê¡¢ºÇ°¦¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿·»¡¦¥¿¥À¥·¤ò¼º¤¤¿´¤òÊÄ¤¶¤¹¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ò¥í¤È¡¢¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬½Ð²ñ¤¦Ì¾¥·¡¼¥ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹¾ì¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Ò¥í¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¥±¥¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤òÁª¤ó¤À¤Î¤À¤È¤«¡£
Â¿ºÌ¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È±Ç²èºîÉÊ¤â´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Í§¾ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥×¥ë¥Ñ¡¼¥«¡×
¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥ª¡¼¥ë¥¦¥£¥ºÄ¹¾ìÍº¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥×¥ë¥Ñ¡¼¥«¡×¡Ê³Æ ÀÇ¹þ3990±ß¡Ë¤Î¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡Ù¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼¤Î¥É¥¥É¥µ¥¼ÖÎ¹¹Ô¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡£
Âµ¸ý¤Ë»É½«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥Ã¥¡¼¤â¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡õ¥×¥ë¡¼¥È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤Î°¦¸¤¤Ç¤¢¤ë¥×¥ë¡¼¥È¤È¤ÎÍ§¾ð¤ò¡¢Á´ÌÌ¥Õ¥í¥Ã¥¡¼ÁÇºà¤ÇÉ½¸½¡£Âµ¤Ë¤Ï¡¢¡ÈTRUE PALS¡ÊËÜÅö¤ÎÍ§Ã£¡Ë¡É¤Î»É½«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¯¤¹¤ó¤À¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼¤¬¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ç¤âÞ¯Íî´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÇÂ¸µ¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤µ¤ò¥×¥é¥¹
¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥ª¡¼¥ë¥¦¥£¥ºÄ¹¾ìÍº ¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê³Æ ÀÇ¹þ390±ß¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Á´4¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¦¥Ã¥Ç¥£¡õ¥Ð¥º¡¦¥é¥¤¥È¥¤¥ä¡¼¡Ù¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Î¥¦¥Ã¥Ç¥£¤È¥Ð¥º¡¦¥é¥¤¥È¥¤¥ä¡¼¤òº¸±¦¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡¢Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼3¡Ù¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¤È¥¦¥Ã¥Ç¥£¤¿¤Á¤ÎÊÌ¤ì¤Î¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¥Þ¡¼¥Ù¥ë¹¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ø¥Ù¥Ó¡¼¡¦¥°¥ë¡¼¥È¡Ù¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤ò¡£
°¦¤¯¤ë¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢Ä¹¾ì¤µ¤ó¤é¤·¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯ ¥Õ¥©¡¼ ¥ª¡¼¥ë ¥¦¥£¥º Ä¹¾ìÍº¡×¤Ë¤Ï¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤¿Â¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£È¯ÇäÆü¤Î8·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Û¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÌÜÀ±¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥æ¥Ë¥¯¥í¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.uniqlo.com/jp/ja/
© Disney
© Disney/Pixar
© MARVEL
Ä¹¾ìÍº¤µ¤ó¤¬¡È°¦¤Èå«¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¢¥Ô¥¯¥µ¡¼¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¢¥¹¥¿¡¼ ¡¦ ¥¦¥©¡¼¥º¤Î4¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯ ¥Õ¥©¡¼ ¥ª¡¼¥ë ¥¦¥£¥º Ä¹¾ìÍº¡×¤¬¡¢8·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¸«´·¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ë¡¢¤æ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¤è¡£
Ä¹¾ìÍº¤µ¤ó¤Î¤æ¤ë¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡ÖT¥·¥ã¥Ä¡×
¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡¢¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹¾ì¤µ¤ó¤¬»Ò¤É¤â¤Î»þ¤Ë´Ñ¤¿¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¤ä¡¢Éã¤Ë¤Ê¤ê»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë´Ñ¤¿¥Ô¥¯¥µ¡¼ºîÉÊ¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤â¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥ª¡¼¥ë¥¦¥£¥ºÄ¹¾ìÍº UT¡×¡Ê³Æ ÀÇ¹þ1500±ß¡Ë¤Î¡Ø¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥À¥Ã¥¯¡õÃç´Ö¤¿¤Á¡Ù¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼¤ÎÂç»þ·×¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÌû²÷¤ÊÉ½¾ð¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥À¥Ã¥¯¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥¯¤Î²¼Éô¤Ë¤Ï¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥°¡¼¥Õ¥£¡¼¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¤â¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÍ§¾ð¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¡Ä¡£
¡Ø¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡õ¥Ò¥í¡Ù¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤è¤ê¡¢ºÇ°¦¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿·»¡¦¥¿¥À¥·¤ò¼º¤¤¿´¤òÊÄ¤¶¤¹¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ò¥í¤È¡¢¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬½Ð²ñ¤¦Ì¾¥·¡¼¥ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹¾ì¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Ò¥í¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¥±¥¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤òÁª¤ó¤À¤Î¤À¤È¤«¡£
Â¿ºÌ¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È±Ç²èºîÉÊ¤â´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Í§¾ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥×¥ë¥Ñ¡¼¥«¡×
¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥ª¡¼¥ë¥¦¥£¥ºÄ¹¾ìÍº¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥×¥ë¥Ñ¡¼¥«¡×¡Ê³Æ ÀÇ¹þ3990±ß¡Ë¤Î¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡Ù¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼¤Î¥É¥¥É¥µ¥¼ÖÎ¹¹Ô¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡£
Âµ¸ý¤Ë»É½«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥Ã¥¡¼¤â¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡õ¥×¥ë¡¼¥È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤Î°¦¸¤¤Ç¤¢¤ë¥×¥ë¡¼¥È¤È¤ÎÍ§¾ð¤ò¡¢Á´ÌÌ¥Õ¥í¥Ã¥¡¼ÁÇºà¤ÇÉ½¸½¡£Âµ¤Ë¤Ï¡¢¡ÈTRUE PALS¡ÊËÜÅö¤ÎÍ§Ã£¡Ë¡É¤Î»É½«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¯¤¹¤ó¤À¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼¤¬¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ç¤âÞ¯Íî´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÇÂ¸µ¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤µ¤ò¥×¥é¥¹
¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥ª¡¼¥ë¥¦¥£¥ºÄ¹¾ìÍº ¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê³Æ ÀÇ¹þ390±ß¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Á´4¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¦¥Ã¥Ç¥£¡õ¥Ð¥º¡¦¥é¥¤¥È¥¤¥ä¡¼¡Ù¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Î¥¦¥Ã¥Ç¥£¤È¥Ð¥º¡¦¥é¥¤¥È¥¤¥ä¡¼¤òº¸±¦¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡¢Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼3¡Ù¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¤È¥¦¥Ã¥Ç¥£¤¿¤Á¤ÎÊÌ¤ì¤Î¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¥Þ¡¼¥Ù¥ë¹¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ø¥Ù¥Ó¡¼¡¦¥°¥ë¡¼¥È¡Ù¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤ò¡£
°¦¤¯¤ë¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢Ä¹¾ì¤µ¤ó¤é¤·¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯ ¥Õ¥©¡¼ ¥ª¡¼¥ë ¥¦¥£¥º Ä¹¾ìÍº¡×¤Ë¤Ï¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤¿Â¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£È¯ÇäÆü¤Î8·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Û¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÌÜÀ±¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥æ¥Ë¥¯¥í¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.uniqlo.com/jp/ja/
© Disney
© Disney/Pixar
© MARVEL