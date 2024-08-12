ÃåÎ¦Ä¾¸å¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹Ò¶õ¤Îµ¡ÂÎ¤«¤é±ì¡¡¾è°÷¾èµÒ276¿Í¤Ë¥±¥¬¤Ê¤·¡¡À®ÅÄ¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤Ç°ì»þÎ©¤Á±ýÀ¸
À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ç12ÆüÄ«¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹Ò¶õµ¡¤«¤é±ì¤¬¾å¤¬¤ê¡¢³êÁöÏ©¤Ç°ì»þÎ©¤Á±ýÀ¸¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°7»þÈ¾¤´¤í¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤ÎB³êÁöÏ©¤Ç¡¢ÃåÎ¦Ä¾¸å¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹Ò¶õ638ÊØ¤Îµ¡ÂÎ¤«¤é±ì¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Î©¤Á±ýÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾è°÷¾èµÒ¹ç¤ï¤»¤Æ276¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
B³êÁöÏ©¤Ï°ì»þÊÄº¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1»þ´Ö¤Û¤É¤ÇºÆ³«¤µ¤ì¡¢È¯ÃåÊØ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¯¡¢12Æü¸á¸å4»þ20Ê¬¸½ºß¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤ê±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ì¤ÏÃåÎ¦»þ¤ÎËà»¤Ç®¤Ç½Ð¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤Ê¤É¤¬¾Ü¤·¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£