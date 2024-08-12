ÂçµÜÀ¸¤¨È´¤¤ÎDF´Ó¿¿¶¿¤¬¥é¥¤¥ó¥á¡¼¥ëÀÄ¿¹¤Ë°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡Ä¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¶¯¤¤³Ð¸ç¤Ç·èÃÇ¡×
ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï12Æü¡¢DF´Ó¿¿¶¿(20)¤¬JFL¤Î¥é¥¤¥ó¥á¡¼¥ëÀÄ¿¹¤Ë°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¡¢´ü´ÖÃæ¤ËÂçµÜ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¸ø¼°Àï¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤·ÀÌó¤Ë¡£
´Ó¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤éÂçµÜ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¡£2022Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç8»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°3»î¹ç¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç2»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿´Ó¤ÏÎ¾¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥é¥¤¥ó¥á¡¼¥ëÀÄ¿¹
¡Ö¥é¥¤¥ó¥á¡¼¥ëÀÄ¿¹¤Î³§ÍÍ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ´Ó¿¿¶¿¤Ç¤¹¡£J3¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë½Ð¤·¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¢¡ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥é¥¤¥ó¥á¡¼¥ëÀÄ¿¹¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Î´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Ãç´Ö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¶¯¤¤³Ð¸ç¤Ç·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
CL²¦¼ÔvsEL²¦¼Ô¤Î°ìÀï¡ª
UEFA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×2024¤ÏWOWOW¤ÇÆÈÀêÊüÁ÷¡õÇÛ¿®¡ª
¡äÊüÁ÷Í½Äê¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
´Ó¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤éÂçµÜ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¡£2022Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç8»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°3»î¹ç¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç2»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¥é¥¤¥ó¥á¡¼¥ëÀÄ¿¹
¡Ö¥é¥¤¥ó¥á¡¼¥ëÀÄ¿¹¤Î³§ÍÍ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ´Ó¿¿¶¿¤Ç¤¹¡£J3¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë½Ð¤·¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¢¡ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥é¥¤¥ó¥á¡¼¥ëÀÄ¿¹¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Î´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Ãç´Ö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¶¯¤¤³Ð¸ç¤Ç·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
CL²¦¼ÔvsEL²¦¼Ô¤Î°ìÀï¡ª
UEFA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×2024¤ÏWOWOW¤ÇÆÈÀêÊüÁ÷¡õÇÛ¿®¡ª
¡äÊüÁ÷Í½Äê¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é