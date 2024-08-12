TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÂæÉ÷5¹æ¤¬ÅìËÌ¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë°ìÊý¡¢´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ç¤Ï¤­¤ç¤¦¤â´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·²ÇÏ¸©¤Ç¤Ïµ¤²¹40¡î¤ËÇ÷¤Ã¤¿½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¸á¸å3»þÈ¾¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤ÇºÇ¤âµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï·²ÇÏ¸©¤Î¶ÍÀ¸¤Ç¡¢¸á¸å2»þÁ°¤ËºÇ¹âµ¤²¹39.7¡î¤ò´ÑÂ¬¡£40¡î¤ËÇ÷¤ëÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤­¤ç¤¦¤â¹âµ¤°µ¤ÈÂæÉ÷¤¬±¿¤Ó¹þ¤àÆîÉ÷¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Î¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÃÏ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¢§ºë¶Ì¸©·§Ã«¤Ç38.8¡î¡¢¢§»°½Å¸©·¬Ì¾¤Ç38.7¡î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¢§ÅìµþÅÔ¿´¤â35.5¡î¤È¡ÖÌÔ½ëÆü¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤Ï¸á¸å3»þ»þÅÀ¤Ç¡¢11ºÐ¤«¤é92ºÐ¤ÎÃË½÷28¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤Ê¤ÉÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£