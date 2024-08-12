STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÂæÉ÷£µ¹æ¤ÏÅìËÌÃÏÊý¤òÅì¤«¤éÀ¾¤Ø²£ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

¿ÊÏ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç¤â·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ê¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ê¤É¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦À¾Éô¤Î³¤¤Ï¡¢¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¤Âç¤·¤±¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÇÈ¤Î¹â¤µ¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÀ¾Éô¤Ç£¶¥áー¥È¥ë¡¢ÅìÉô¤Ç£´¥áー¥È¥ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂæÉ÷£µ¹æ¤Ï£±£²Æü¸áÁ°¡¢´ä¼ê¸©¤Ë¾åÎ¦¤·¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤òÅì¤«¤éÀ¾¤Ø²£ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

£±£³Æü¸áÁ°£¶»þ¤Þ¤Ç¤Î£²£´»þ´Ö¤Ë¹ß¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂÀÊ¿ÍÎÂ¦À¾Éô¤Ç£¸£°¥ß¥ê¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦ÅìÉô¤ÈÆüËÜ³¤Â¦ÆîÉô¤Ç£¶£°¥ß¥ê¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

£±£³Æü¤Ë¤âÅÏÅçÈ¾Åç¤ÎÀ¾Â¦¤ÇÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ°¤­¤¬ÃÙ¤¤¤¿¤á¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ê¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤äÅÚº½ºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆÑ¾®ËÒ¤ÈÈ¬¸Í¤äÂçÀö¤Ê¤ÉËÌ³¤Æ»¤ÈËÜ½£¤ò·ë¤Ö¥Õ¥§¥êー¤¬·ç¹Ò¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¶õ¤ÎÊØ¤â¸á¸å£³»þ¸½ºß¡¢¿·ÀéºÐ¤ÈÀÄ¿¹¤ä¤¤¤ï¤Æ²Ö´¬¶õ¹Á¤Ê¤É¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÈÅìËÌ¤ò·ë¤Ö£²£°ÊØ¤¬·ç¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤âÅìËÌÃÏÊý¤Î±«¤äÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢º£¸å¡¢ÃÙ¤ì¤ä±¿µÙ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£