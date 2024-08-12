Å¥¾Â7Ï¢ÇÔ¡ÄÀ¾Éðº£µ¨Éé¤±±Û¤··èÄê¡¡102»î¹çÌÜ¤Ç¼Ú¶â¡Ö42¡×¡¢8·î10Àï9ÇÔ¡Ä¹â¶¶¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤Î¡ÈÈá·à¡É
¹â¶¶¸÷À®¤¬¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤Çº£µ¨9ÇÔÌÜ¡Ä¤¤¤Þ¤À¾¡¤ÁÀ±¤Ê¤·
¢£ÆüËÜ¥Ï¥à 5¡¼1 À¾Éð¡Ê12Æü¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡À¾Éð¤Ï12Æü¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ë1-5¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ç7Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢8·î¤Ï10»î¹ç¤Ç1¾¡9ÇÔ¡£¼Ú¶â¤Ï42¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤ê¡¢102»î¹çÌÜ¤Çº£µ¨¤ÎÉé¤±±Û¤·¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¤Ï6·î23Æü¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï°ÊÍè¤Î1·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2²ó¤Ë¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë10¹æ¥½¥í¤òÍá¤Ó¤ÆÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£4²ó¤Ë¤â¥ì¥¤¥¨¥¹¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ2ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£6²ó2»à¤Ç¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î¹â¶¶¤¬ÆÍÁ³¤ÈÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¤¿¡£°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¡¢¼«¤é¥¿¥¤¥à¤òÍ×µá¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢¶ÛµÞ¹ßÈÄ¡£2ÈÖ¼ê¤Ë¤ÏÃæÂ¼Í´ÂÀÅê¼ê¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤Ï7²ó¤ËÀ¾Àî°¦Ìé³°Ìî¼ê¤¬±¦ÍãÀÊ¤Ø¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿Ê¡ÅçÏ¡Åê¼ê¤«¤é1ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ï¤³¤Î1ËÜ¤Î¤ß¡£ÃæÂ¼¤âÂ³Åê¤·¤¿7²ó¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¹â¶¶¤Ï6²ó9°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤Çº£µ¨9ÇÔÌÜ¡£Âç¹õÃì¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÇòÀ±¤òÄÏ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÂÇÀþ¤â2°ÂÂÇ1ÆÀÅÀ¤Ç½ªÀï¤·¡¢º£µ¨À®ÀÓ¤Ï29¾¡71ÇÔ¡¢¾¡Î¨.287¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë