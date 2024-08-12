¡Ú½ñÉ¾¡Û¹ãÁãÍ§µ¨»Ò»á¤¬Áª¤Ö¡¢79Ç¯Á°¤ÎÀïÁè¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î1ºý¡¡¡ØÄÌÌõ¼Ô¤ÈÀïÁèÈÈºá¡Ù ¡È·³¤ÎÂåÍý¿Í¡É¤È¤·¤Æ½Å·º¤ä¶Ë·º¤Ë½è¤µ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á
¡¡ÇÔÀï¤«¤éº£²Æ¤Ç1979Ç¯¡£ÀïÁè¤òÂÎ¸³¤·¤¿À¤Âå¤Î¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¤¡¢300Ëü¿Í°Ê¾å¤â¤Îµ¾À·¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¡¢Èá»´¤ÊÀè¤ÎÂçÀï¤Ë´Ø¤¹¤ëµ²±¤ÎÉ÷²½¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢À¤³¦¤ò¸«¤ï¤¿¤»¤Ð¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ä¥¬¥¶¤Ê¤É¡¢Ì¤¤ÀÀï²Ð¤ÏÀä¤¨¤º¡¢¤µ¤é¤Ë³¤ÍÎÇÆ¸¢Ã¥¼è¤òÌÜÏÀ¤àÃæ¹ñ¡¢³Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¼ÂÀïÇÛÈ÷¤òµÞ¤°ËÌÄ«Á¯¤Ê¤É¡¢²æ¤¬¹ñ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤âÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡79²óÌÜ¤Î½ªÀï¤ÎÆü¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ÎÀïÁè¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤¢¤ÎÀïÁè¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î1ºý¤ò¡¢¡Ø½µ´©¥Ý¥¹¥È¡Ù½ñÉ¾°Ñ°÷¤Ë¿äµó¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú½ñÉ¾¡Û¡ØÄÌÌõ¼Ô¤ÈÀïÁèÈÈºá¡Ù¡¿ÉðÅÄ²ÑÂå»Ò¡¦Ãø¡¿¤ß¤¹¤º½ñË¼¡Ê2023Ç¯6·î´©¡Ë
¡ÚÉ¾¼Ô¡Û¹ãÁãÍ§µ¨»Ò¡ÊËÝÌõ²È¡Ë
¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡ËÝÌõÄÌÌõ¼Ô¤ÎÌÜ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£Àï¾ì¤äÀï»þ¼ýÍÆ½ê¤ÇÆ¯¤¯ÄÌÌõ¼Ô¤Î¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤È»×¤¦¡£
¡ØÄÌÌõ¼Ô¤ÈÀïÁèÈÈºá¡Ù¤Ï¡Ö½¾·³ÄÌÌõ¼Ô¡×¤ËÂÐ¾Ý¤ò¹Ê¤Ã¤¿¸¦µæ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÌÌõ¼Ô¤ÎÎÑÍý¤ÈÀÕÇ¤¤ÈÊÝ¸î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯ÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ÎBCµéÀïÈÈºÛÈ½¤Ë¤ª¤±¤ë±Ñ·³ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢»°½½¶å¿Í¤ÎÄÌÌõ¼Ô¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£½¾·³ÄÌÌõ¼Ô¤Ï¤È¤¤Ë¡¢¹éÌä¤Ê¤É¤Î°ãË¡¹Ô°Ù¤Ë²ÙÃ´¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Å¨Êý¤Î¸À¸ì¤ò²ò¤µ¤Ì¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ËÄ¾ÀÜÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢Å¨·³¤Î»Ø´ø´±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÄÌÌõ¤Î¤Û¤¦¤À¡£¤½¤Î¤¿¤áÄÌÌõ¤ò»Ø´ø´±¤À¤È»×¤¤¤³¤à¼Ô¤â¤¤¤¿¡£·³Â°¤¢¤ë¤¤¤ÏÎ×»þ¸Û¤¤¤ÎÄÌÌõ¤¬¡¢·³¿Í¤è¤ê¾å°Ì¤Ë¸«¤¨¤ë¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢ÄÌÌõ¼Ô¤¬¼çÂÎÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·Ì¿Îá¤·¤Æ¿ÒÌä¤ä¹éÌä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²ò¼á¤µ¤ì¡¢·³»öºÛÈ½¤Ç¤ÎÍºáÈ½·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡´ª°ã¤¤¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤âÃ×¤·Êý¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÄÌÌõ¼Ô¤â¡ÖÆüËÜ·³¤ÎÂåÍý¿Í¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤Ë¼«¸Ê¤òÅê±Æ¡×¤·¡¢»ÊÎáÉô¤ËÀ®¤êÂå¤ï¤Ã¤Æ¸¢ÎÏ¤È¶¼°Ò¤ò¼¨¤¹¤è¤¦µá¤á¤é¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£ÄÌÌõ¤Î»ÅÊý¤¬¡Ö½÷¡¹¤·¤¤¡×¤È¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÜ½ñ¤ÎÃø¼Ô¤Ï¡¢ÄÌÌõ¼Ô¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¡¢¹ñÀÒ¡¢³ØÎò¡¢·³¤ÎÀ®°÷¤Ê¤Î¤«·³Â°¤Ê¤Î¤«¸½ÃÏ¤ÎÎ×»þ¸Û¤¤¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÄÌÌõ¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òåÌÌ©¤ËÀö¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ÇÉðÎÏ¹³Áè¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë»¯¤µ¤ì¡¢¹éÌä¤ä¿ÒÌä¤Ø¤Î²ÙÃ´¤Ê¤É¤Î¿ÈÂÎÅª¤ÊÄÉ²ÃÇ¤Ì³¤ò²Ý¤µ¤ì¡¢½Å·º¤ä¶Ë·º¤Ë½è¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡ÀïÈÈºÛÈ½¤Ç¤Ï¼Â¤Ë»°½½È¬¿Í¤¬Íºá¤È¤Ê¤ê¡¢¶å¿Í¤¬»à·º¤Ë½è¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£»à·º¤È¤Ê¤Ã¤¿¶å¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Ï»¿Í¤¬ÆüËÜ·³¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿ÂæÏÑ¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤Ã¤¿º£¤â¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ä¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¡¢¿È¤ò°ú¤Îö¤«¤ì¤Ê¤¬¤éÌ¿ÅÒ¤±¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÄÌÌõ¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2024Ç¯8·î16¡¦23Æü¹æ