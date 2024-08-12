¡Ú12Æü¤Î¸ø¼¨¡Ûµð¿Í¤¬¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤òËõ¾Ã¡¢ÀõÌîæÆ¸ã¤òÅÐÏ¿¡¡DeNA¤ÏÅÙ²ñ¤òËõ¾Ã¡¡
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Ï12Æü¡¢½Ð¾ìÅÐÏ¿¡¦Ëõ¾ÃÁª¼ê¤ò¸ø¼¨¡£µð¿Í¤¬¥¨¥ê¥¨¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¡Ê29¡Ë¤ÎÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï11Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤Î5²ó¡¢1»àÌµÁö¼Ô¤«¤é¤ÎÃæ·ø¼éÈ÷¤Ç¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÂÇµå¤ËÁ°¿Ê¤·¤Æ¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤ò»î¤ß¤¿ºÝ¡¢º¸¼ê¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¡£ÅÓÃæ¸òÂå¤·¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡Öº¸¼ê¼ó¹üÀÞ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡þ½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿
¡Úºå¿À¡Û±É»ÞÍµµ®Êá¼ê
¡Ú¹Åç¡Û¶ÌÂ¼¾º¸çÅê¼ê
¡ÚDeNA¡Û¿¹Í£ÅÍÅê¼ê
¡Úµð¿Í¡ÛÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê
¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û¾®ÀîÂÙ¹°Åê¼ê
¡ÚÃæÆü¡ÛÇßÄÅ¹¸ÂçÅê¼ê
¡ÚÃæÆü¡ÛÀÐ³À²í³¤ÆâÌî¼ê
¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÛÃÓÅÄÎÍ¿¿³°Ìî¼ê
¡ÚÀ¾Éð¡Û¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê
¡ÚÀ¾Éð¡Ûº´Æ£Î¶À¤ÆâÌî¼ê
¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛÊ¡ÅçÏ¡Åê¼ê
¡¡¡þÆ±Ëõ¾Ã
¡Úºå¿À¡Û¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê
¡ÚDeNA¡ÛÅÙ²ñÎ´µ±³°Ìî¼ê
¡Úµð¿Í¡ÛE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê
¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û±üÀî¶³¿Åê¼ê
¡ÚÃæÆü¡Û¾¾ÍÕµ®ÂçÅê¼ê³°Ìî¼ê
¡ÚÃæÆü¡ÛÈÄ»³Í´ÂÀÏº³°Ìî¼ê
¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÛºØÆ£¶Á²ðÅê¼ê
¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÃæÂ¼¹¸³°Ìî¼ê
¡ÚÀ¾Éð¡ÛÎëÌÚ¾Ê¿³°Ìî¼ê
¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛºØÆ£Í§µ®ºÈÅê¼ê