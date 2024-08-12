ÊÄ²ñ¼°¡¡¤¨¤Ã¡ª¡©¥Ð¥¤¥ë¥º¡©¸ÞÎØ£³´§¤ÎÊÆ¹ñÂÎÁà½÷²¦¤¬¶Ã¤¤Î»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤È¥¸¥ã¡¼¥¸°Ê³°½é¤á¤Æ¸«¤¿¤«¤â¡×
¡¡¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦ÊÄ²ñ¼°¡×¡Ê£±£²Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡£±£·Æü´Ö¤ÎÂç²ñÆüÄø¤ò½ª¤¨¡¢ÊÄËë¤·¤¿¡££²£°£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤Î°ú¤·Ñ¤®¼°¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¹»ÔÄ¹¤È°ì½ï¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÂÎÁà½÷»Ò¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¡¢¥·¥â¡¼¥Í¡¦¥Ð¥¤¥ë¥º¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¡¢ÂÎÁà½÷»ÒÃÄÂÎ¡¢¸Ä¿ÍÁí¹ç¡¢¼ïÌÜÊÌ¤ÎÄ·ÇÏ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢£³´§¤òÃ£À®¤·¤¿¥Ð¥¤¥ë¥º¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ÎÅÓÃæ´þ¸¢¤«¤é¸«»ö¤ÊÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ãæ¡¢ÊÄ²ñ¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤ÏÈ±¤ò¹ß¤í¤·¡¢¹õ¤Î¥Ë¥Ã¥È¡¢Çò¤Î¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¡£¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥ë¥º¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¥ì¥ª¥¿¡¼¥É»Ñ¤Ç¥é¥Õ¤Ê¤ª¤À¤ó¤³¤Î¥Ð¥¤¥ë¥º¤ò¸«¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤«¤ï¤¤¤¤»äÉþ¤Ë¥À¥¦¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ð¥¤¥ë¥º¤Ï¿·Á¯¡×¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¥¸¥ã¡¼¥¸°Ê³°¤Î¥Ð¥¤¥ë¥º½é¤á¤Æ¸«¤¿¤«¤â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Çº¸Â¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤«¤éÂ¼ó¤Ë¤«¤±¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÁõÃå¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤¢¤ì¡©²ø²æ¤·¤¿¡×¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£