滝沢秀明氏が代表を務める「TOBE」が11日、東京ドームでファンクラブ会員限定チャリティーイベント「Act for HOPE to HEROes PROJECT in TOKYO DOME」を行った。「Number_i」や「IMP.」など所属アーティストが勢揃いし、石川県輪島市立輪島中学校の生徒とスポーツで交流した。

「令和6年能登半島地震」の被災地復興を目的として開催。収益は被災地の子どもたちのために役立てられる。輪島中の野球部と、TOBEメンバーがそれぞれ「ブラック」と「ホワイト」の2チームに分かれ、リレーと5イニング制の野球対決を行った。

競技の間にはwink firstが「CANDY」を披露。、終盤にはIMP.、北山宏光、三宅健、Number_iがパフォーマンスを披露。最後は4組でチャリティソングの「Be on Your side」を歌い上げてイベントは終了した。

Number_iはイベントを振り返り、「Number_i「石川県の輪島中学校野球部のみなさんと一緒にスポーツができて本当に楽しかったですし、野球部のみなさんも楽しそうに参加してくださりとても嬉しかったです。まだ復興が進んでいないということも聞いているので、こういったイベントを通して被災地の方に少しでも元気を届けられたらいいなと心から願っています」とコメントした。

スケジュールの都合により、IMP.の影山拓也と大東立樹は欠席した。