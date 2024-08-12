ºÇ´ó¤êIC¤è¤ê¡Ö±ó¤¤IC¡×¤ÎÊý¤¬Áá¤¯Ãå¤¯!? ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤ªÆÀ¤Ê¡ÖµÞ¤¬¤Ð²ó¤ì¥ë¡¼¥È¡×¹ñ¸ò¾Ê»öÌ³½ê¤¬³èÍÑ¸Æ¤Ó³Ý¤±
¾¾»³»ÔÆâ¤«¤é¹â¾¾ÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦ºÝ¤Ï¡¢ºÇ´ó¤ê¤Î¾¾»³IC¤òÈò¤±¤¿Êý¤¬¡¢Áá¤¯¤Æ°Â¤¤¤«¤â¡Ä¡Ä¡£
·ã¤·¤¯º®¤à¹ñÆ»33¹æ
¡Ö¾¾»³»ÔÃæ¿´Éô¤äÆ»¸å²¹Àô¤«¤é¹â¾¾ÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦¾ì¹ç¡¢¾¾»³IC¤è¤êÀîÆâIC¤ÎÊý¤¬¤ªÆÀ¡ª¡×
¡¡
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê»Í¹ñÃÏÊýÀ°È÷¶É¾¾»³²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º®»¨¤¹¤ë¹ñÆ»33¹æÆî¹Ô¡£2024Ç¯5·î3Æü¸áÁ°10»þº¢»£±Æ¡Ê²èÁü¡§¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê»Í¹ñÃÏÊýÀ°È÷¶É¾¾»³²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¡Ë¡£
¡¡¾¾»³Æ»¤«¤é¾¾»³»ÔÃæ¿´Éô¤äÆ»¸å²¹Àô¤Ë¸þ¤«¤¦ºÝ¤Ï¡¢¾¾»³IC¤¬ºÇ´ó¤ê¤ÎIC¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªËß¤Ê¤É¤ÏÀÜÂ³¤¹¤ë¹ñÆ»33¹æ¤¬·ã¤·¤¯½ÂÂÚ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±»öÌ³½ê¤¬¸òÄÌ¾õ¶·¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ»¸å²¹ÀôÉÕ¶á¤«¤é¹â¾¾ÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦¾ì¹ç¡¢¹ñÆ»33¹æ¤«¤é¾¾»³IC¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë¥ë¡¼¥È¤è¤ê¡¢¹ñÆ»11¹æ¤«¤éÀîÆâIC¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë¥ë¡¼¥È¤ÎÊý¤¬¡¢ºÇÂç¤ÇÌó8Ê¬Áá¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¸áÁ°8»þ¡Á11»þ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀîÆâIC¤¬¡ÖÍÍø¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñÆ»11¹æ·ÐÍ³¤Ï¹âÂ®ÎÁ¶â¤ò250±ßÀáÌó¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö·ÐÏ©¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤¼¤Ò¤´¶¨ÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËETCÅëºÜ¼Ö¤Ï¡¢Åì²¹¥¹¥Þ¡¼¥ÈIC¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±»öÌ³½ê¤Ï¡¢¤ªËß´ü´ÖÃæ¤Î½ÂÂÚ´ËÏÂ¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢VICS¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢Ï©¾å´ÇÈÄ¤Ê¤É¤Ç·ÐÏ©Í¶Æ³¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£