Æ£ËÜÈþµ®¡¡¥é¥Ö¥é¥ÖÉ×ÉØ£²¥·¥ç¤â¾±»ÊÃÒ½Õ¤ÎÄ¹¤¹¤®¥í¥óÌÓ¤Ë¡Ö¥¨¥ÔÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼¡Ö»³²¼Ã£Ïº´¶¤¬¶¯¤¹¤®¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤Î¡©¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤¬£±£±ÆüÉÕ¤Ç¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÉÊÀî¾±»Ê¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤È¤Î¤Ò¤Þ¤ï¤êÈª¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²ÈÂ²¤Ç¤Ò¤Þ¤ï¤êÈª♡¡×¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Ò¤Þ¤ï¤êÈª♡¡×¡Ö»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ë²ÈÂ²¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤±¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Í♡¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡ÖÂ©»Ò¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢É×ÉØ¤Ç¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤ä¡¢¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤Æ¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤Ê¤ÉÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£°£¹Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ£±£µÇ¯¤¿¤Ã¤Æ¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¡ÖÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¡×¡Ö¹¬¤»¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ä¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸ª¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿¾±»Ê¤ÎÄ¹¤¹¤®¤ë¥í¥óÌÓ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀ¼¤âÂ¿¿ô¤¢¤ê¡¢¡Ö¾±»Ê¤µ¤ó¤Î»³²¼Ã£Ïº´¶¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡Ö¾±»Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¥í¥óÌÓ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£