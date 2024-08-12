¡Ö°ãË¡¤Ç´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¡×¤ÈÈæÂçÅýÎÎ¡áÆî¥·¥Ê³¤¡¢Ãæ¹ñ·³µ¡¤Î¾ÈÌÀÃÆÅê²¼
¡¡¡Ú¥Þ¥Ë¥é»þ»ö¡Û¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Þ¥ë¥³¥¹ÂçÅýÎÎ¤Ï£±£±Æü¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Î¥¹¥«¥Ü¥í¡¼¾Ì¡ÊÃæ¹ñÌ¾¡¦²«´äÅç¡ËÉÕ¶á¤Î¾å¶õ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ·³µ¡¤¬¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÃæ¤ÎÈæ¶õ·³µ¡¤Î¿ËÏ©¤Ë¾ÈÌÀÃÆ¤òÅê²¼¤·¤¿¤³¤È¤ò¡Ö°ãË¡¤Ç´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¾Ì¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡Ê£Å£Å£Ú¡ËÆâ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤¬¼Â¸ú»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ë¥³¥¹»á¤Ï¡ÖÈæ·³µ¡¤ÏÎÎ¶õÆâ¤ÇÄÌ¾ï¤Î°ÂÁ´³ÎÇ§Ç¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¤³¤ÎÃÏ°è¤Î¡Ë³¤ÍÎ¤È¶õ¤ÇÀÕÇ¤¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤è¤¦¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¶¯¤¯¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ·³¤Ï£±£°Æü¡¢Èæ¶õ·³µ¡¤¬£¸Æü¤Ë¥¹¥«¥Ü¥í¡¼¾ÌÉÕ¶á¤Ë¡ÖÉÔË¡¿¯Æþ¡×¤·¤¿¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ·³µ¡£²µ¡¤¬·Ù¹ð¤òÈ¯¤·¤ÆÎ©¤ÁÂà¤«¤»¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡