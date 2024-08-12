¡ÚÀ¾Éð¡Û1·³Éüµ¢ÅÐÈÄ¤Î¹â¶¶¸÷À®¡¡ÂÎ¤Î°ãÏÂ´¶ÁÊ¤¨6²óÅÓÃæ4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡¡º£µ¨¤¤¤Þ¤ÀÇòÀ±¤Ê¤·
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à-À¾Éð(12Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ÉHOKKAIDO)
À¾Éð¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¤¬1·³Éüµ¢ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¤â¡¢6²óÅÓÃæ4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¡¢º£µ¨½éÇòÀ±¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¹â¶¶Åê¼ê¤Ï6·î23Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÎÅÐÈÄ¤òºÇ¸å¤Ë1·³¤òËõ¾Ã¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç10»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢0¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.42¤È¤¤¤Þ¤À¾¡Íø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
1·³Éüµ¢ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¡¢½é²ó¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÆÀÅÀ·÷¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤â¸åÂ³¤òÍÞ¤¨¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·2²ó¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹Áª¼ê¤Ë¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤ÓÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢¤µ¤é¤Ë4²ó¤Ë¤â¥ì¥¤¥¨¥¹Áª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤¿¤ìÄÉ²ÃÅÀ¡£5²ó¤Ë¤ÏÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÁª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¡¢6²ó¤Ë¤ÏÅÄµÜÍµÎÃÁª¼ê¤Ë¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµö¤·¡¢¹ç·×4ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ6²óÅÓÃæ¡¢2¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹â¶¶Åê¼ê¤ÏÂÎ¤Î°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ø¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ØÌá¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢À¾ÉðÂÇÀþ¤ÏÆüËÜ¥Ï¥àÀèÈ¯¡¦Ê¡ÅçÏ¡Åê¼ê¤òÁ°¤ËÀ¾Àî°¦ÌéÁª¼ê¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó1ËÜ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢¹â¶¶Åê¼ê¤ò±ç¸î¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¹â¶¶Åê¼ê¤Ï5²ó2/3¡Ê96µå¡Ë¤òÅê¤²¡¢9Èï°ÂÂÇ¡¢3Ã¥»°¿¶¡¢4¼ºÅÀ¤ÎÅêµåÆâÍÆ¡£º£µ¨½éÇòÀ±¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£