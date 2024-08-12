TKOÌÚ²¼¡¢8Ç¯Æ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ÈÇË¶É¡¡ÍýÍ³¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÖÉâµ¤¡×¶ì¤·¤¤¸À¤¤¤ï¤±¤Ë¡ÈÈ¿¾Ê¥¼¥í¡É¤ÎÀ¼
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖTKO¡×¤ÎÌÚ²¼Î´¹Ô¡Ê52¡Ë¤¬11ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¤ª¾Ð¤¤¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡¡¥Þ¥ë¥³¥Ý¥í¥ê¡×¡ÊÆüÍË¸å1¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢8Ç¯Æ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ÈÇË¶É¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÆµ¯¤ò¤«¤±¤ëÃË¤¿¤ÁSP¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¡£¤½¤³¤ÇMC¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤«¤é¡Ö¼Â¤Ï¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬½Ð¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÌÚ²¼¤Ï¡Ö8Ç¯Æ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡Ä¡×¤È¶ì¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤¬¡ÖËÍ¤ÎÉÔÆÁ¤ÎÃ×¤¹¤È¤³¤í¤Ç¡Ä¡×¤È¤Ë¤´¤¹ÌÚ²¼¡£¡ÖÉâµ¤¤ò¤·¤¿?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤â¡Ö¤Þ¤¡¡¢¤½¤Î¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ë¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤í!¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê¸À¤¤¤ï¤±¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢Íî¸ì²È¡¦·îÄâÊýÀµ¤¬¡Ö¤³¤³Âç»ö¤ä¤È»×¤¦¤Ç¡£Éâµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤ä¤Ê?¡×¤ÈÇ÷¤ë¤È¡ÖÉâµ¤¡×¤ÈÇò¾õ¡£¤¦¤Ê¤À¤ì¤ëÌÚ²¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅìÌî¤Ï¡Ö¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç»È¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÍÆ¼Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£