ÌÚÀ½¥Ù¥ó¥Á¤Ê¤É¤¬¾Æ¤±¤ëÉÔ¿³²ÐÁê¼¡¤° Ï¢Â³Êü²Ð¤« Àîºê»Ô
¡¡Àîºê»Ô¤Ç¡¢ÌÚÀ½¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ä¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬¾Æ¤±¤ëÉÔ¿³²Ð¤¬4·ï¡¢Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÏ¢Â³Êü²Ð¤Î²ÄÇ½À¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡11Æü¸á¸å9»þ¤¹¤®¡Á12Æü¸áÁ°1»þÈ¾¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Àîºê»Ô¹¬¶è¤Ç¥Ý¥êÂÞ¤äÌÚÀ½¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ê¤É¤¬¾Æ¤±¤ëÉÔ¿³²Ð¤¬4·ïÏ¢Â³¤ÇÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢1·ïÌÜ¤ÏÎÐÆ»¤Ç¥Ý¥êÂÞ¤ä»¨Áð¤¬¾Æ¤±¡¢2·ïÌÜ¤Ï¡¢Æ±¤¸ÎÐÆ»±è¤¤¤ÇÌÚÀ½¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Î°ìÉô¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£3·ïÌÜ¤Ï¤´¤ß½¸ÀÑ¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤´¤ß¤Ê¤É¤¬¾Æ¤±¡¢4·ïÌÜ¤Ï²ÏÀîÉß¤Î¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ä»¨Áð¤¬¾Æ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤âÄÌ¹Ô¿Í¤é¤¬ÄÌÊó¤·¡¢²Ð¤Ï¤¹¤°¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢Æ±°ìÈÈ¤Ë¤è¤ëÏ¢Â³Êü²Ð¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë