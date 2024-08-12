8·î19Æü¤«¤éÂçµ¬ÌÏ¤ÊÊÆ´Ú¹çÆ±±é½¬¤ò¼Â»Ü¡¡ÊÆ´Ú·³¤¬È¯É½¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÁÛÄê
¥¢¥á¥ê¥«·³¤È´Ú¹ñ·³¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÁÛÄê¤·¤¿ÄêÎã¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹çÆ±·³»ö±é½¬¤ò19Æü¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«·³¤È´Ú¹ñ·³¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÊÆ´Ú¹çÆ±·³»ö±é½¬¡Ö²µ»Ù¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥·¡¼¥ë¥É¡×¤òÍè½µ19Æü¤«¤é29Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÌÄ«Á¯¤ÎÂçÎÌÇË²õÊ¼´ï¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìî³°µ¡Æ°·±Îý¤Î¤Û¤«¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤òÁÛÄê¤·¤¿À¯ÉÜµ¡´Ø¤Î±é½¬¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ïº£·î¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬²æ¡¹¤Î·Ù¹ð¤òÌµ»ë¤·¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤Ë´í³²¤òµÚ¤Ü¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ËÃ×Ì¿Åª¤Ê°±Æ¶Á¤ò¾·¤¯¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤êÇ§¼±¤µ¤»¤ë¡×¤È±éÀâ¡£ÊÆ´Ú·³¤Î·³»ö±é½¬¤ËÂÐ¤·¡¢È¿È¯¤ò¶¯¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£