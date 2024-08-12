¡ÖÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤â¤Î¤òÁ´¤Æ¡Ä¡×¿¼Ìë¤ÎÈª¤Ë¡È²ÆÌîºÚ¥É¥í¥Ü¡¼¡É¸½¤ì¤ë¡¡¼ý³Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ÁÀ¤Ã¤¿¡©¡Ö¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ê°¤ê¤¬¤¢¤ë¡×¡¡µþÅÔ»Ô
7·î14Æü¿¼Ìë¡¢µþÅÔ»Ô¤Ë¤¢¤ëÈª¤Ç¡¢¼ý³ÏÄ¾Á°¤ÎÌîºÚ¤òÅð¤à¥É¥í¥Ü¡¼¤Î»Ñ¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£¥É¥í¥Ü¡¼¤Ï¡¢¼êÅö¤¿¤ê¼¡Âè¤ËÌîºÚ¤ò¤â¤®¼è¤ê¡¢Åð¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±°ì¤È»×¤ï¤ì¤ë¿ÍÊª¤Ï3ÅÙ¤â¸½¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤È·î¤Î¼ý³ÏÎÌ¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤ÎÌîºÚ¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡È¿©¤Ù¤´¤í¥È¥Þ¥È¡É¤ò¼¡¡¹¤È¡Ä¡¡
7·î14Æü¸áÁ°1»þ30Ê¬¤´¤í¡¢µþÅÔ»Ô¤ÎÈª¤Ë¹ø¤ò¤«¤¬¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¤¤ÊÂÞ¤ò»ý¤Á¸½¤ì¤¿¡È²ÆÌîºÚ¥É¥í¥Ü¡¼¡É¡£
¥É¥í¥Ü¡¼¤Ï¿¼Ìë¤ÎÈª¤Ç¡¢¼êÅö¤¿¤ê¼¡Âè¤Ë¼Â¤Ã¤¿¥È¥Þ¥È¤ò¤â¤®¼è¤ê¡¢¼¡¡¹¤ÈÂÞ¤ÎÃæ¤Ø¤ÈµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë¿¢¤¨¤é¤ì¤¿¥È¥Þ¥È¤Ë¤â¼ê¤ò¿¤Ð¤·¡¢Åð¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Èï³²ÃËÀ¤Ï¡ÖÌÜ¤Ë¤Ä¤¯Êª¤ò¤¹¤Ù¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
·«¤êÊÖ¤·ÀàÅð¤¹¤ë¡È²ÆÌîºÚ¥É¥í¥Ü¡¼¡É
¤µ¤é¤Ë¥É¥í¥Ü¡¼¤Ï¡¢4Æü¸å¤Î7·î18Æü21»þ¤´¤í¤Ë¤â¡¢Æ±¤¸Èª¤Ë¸½¤ï¤ì¤¿¡£
2ÅÙÌÜ¤ÎÍèË¬¤Ç¥É¥í¥Ü¡¼¤Ï¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÉÊÄê¤á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥È¥Þ¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢ºÆ¤ÓÂÞ¤ÎÃæ¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤Çµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¡ÖÅð¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬7·î14Æü¡¢18Æü¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢4Æü¼þ´ü¤°¤é¤¤¤Ç¼ý³Ï¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅð¤ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥É¥í¥Ü¡¼¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¼ý³Ï¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁÀ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼ý³ÏÄ¾Á°¤Î¥È¥Þ¥È¤òÅð¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢8·î4Æü¸áÁ°1»þ30Ê¬¤´¤í¡¢¥Ê¥¹¤ä¥¥å¥¦¥ê¤ÎÈª¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢¥È¥Þ¥È¤À¤±¤Ç¤ÏË°¤Â¤é¤º¡¢¥¥å¥¦¥ê¤â²û¤ËÆþ¤ì¹þ¤à¥É¥í¥Ü¡¼¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Èï³²ÃËÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌîºÚ¤Ï¤Ò¤È·î¤Î¼ý³ÏÎÌ¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»þ´ü¤òÁÀ¤Ã¤¿ÈÈ¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈï³²ÃËÀ¤Ï¡¢Ž¢¤ä¤Ã¤È¼ý³Ï¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ê°¤ê¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¡×¤ÈÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃËÀ¤ÏÈï³²ÆÏ¤ò·Ù»¡¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 8·î9ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë