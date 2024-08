LUCY、5thミニアルバム「FROM․」ハイライトメドレーを公開

LUCYが、ニューアルバムのハイライトメドレーを公開し、カムバックの雰囲気を盛り上げた。LUCYは12日0時、公式SNSを通じて5thミニアルバム「FROM.」のハイライトメドレーを掲載した。公開された映像には、ニューアルバムに収録されたダブルタイトル曲「Villain」と「モンナニ」をはじめ、「鬼の踊り」「残さず」「落花」など、5曲の音源の一部とともに、各曲に合わせて演技を披露する4人のメンバーの姿が収められた。

ダブルタイトルの1曲である「Villain」では、チョ・ウォンサンが誰かに手紙を書いているような姿が、「モンナニ」では、チェ・サンヨプがカメラを見ながら身だしなみを整えている様子が目を引く。「鬼の踊り」では、シン・イェチャンが自由奔放なポーズで陽気な雰囲気を誇り、「残さず」では、シン・グァンイルがおぼろげな眼差しで叙情的な雰囲気を醸し出した。最後の「落花」では、メンバーたちが順番に登場し、ソファの上に座ってお互いに笑顔を浮かべている。5thミニアルバム「FROM.」は、LUCYが今年3月に発売したデジタルシングル「The knight who can't die and the silk cradle」以来、約5ヶ月ぶりに発売するアルバムだ。デビュー後、初めてのダブルタイトル曲はもちろん、各収録曲を通じて様々なムードを盛り込むことを予告し、音楽ファンの期待を高めている。LUCYは、カムバックと共に23〜25日に、ソウル松坡(ソンパ)区オリンピック公園ハンドボール競技場で初のワールドツアー「LUCY 1st WORLD TOUR written by FLOWER」のアンコールコンサートを開催する。当初は2回の公演のみを予定されていたが、韓国国内外のファンの熱い関心に支えられ、チケットオープンから7分で全席完売を記録した。これを受け、LUCYは1回の公演を追加して計3回の公演を行う。デビュー後、初めての360度のステージを通じて、より多彩で、幅広い演出を披露する見通しだ。LUCYのニューアルバム「FROM.」は14日午後6時、各音楽配信サイトを通じて発売される。