ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Ê¡ÅçÏ¡¡¡6²ó¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡¡21Ç¯°éÀ®¥É¥é1¡¢º£µ¨³«ËëÄ¾Á°¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡ÝÀ¾Éð¡Ê2024Ç¯8·î12Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÊ¡ÅçÏ¡Åê¼ê¡Ê21¡Ë¤¬12Æü¡¢À¾ÉðÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£6²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤ë²÷Åê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡Åç¤Ïº£µ¨11ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¡£
¡¡½é²ó¤«¤é3²ó¤Þ¤ÇËè²ó¤Î4»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤ÉÀä¹¥¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£4²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î1ÈÖ¡¦¸»ÅÄ¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤òÃÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï2²ó¡¢4²ó¤È¥ì¥¤¥¨¥¹¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç1ÅÀ¤º¤Äµó¤²¤ë¤È¡¢5²ó¤Ë¤ÏÀ¶µÜ¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Ç²ÃÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë6²ó¤Ë¤Ï½÷Ë¼Ìò¡¦ÅÄµÜ¤Î±¦±Û¤¨¥½¥í¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡Ê¡Åç¤ÏÀÄ¿¹¡¦È¬¸ÍÀ¾¤«¤é21Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£Æ±´üÆþÃÄ¤Ë¤ÏÃ£¡¢ÈÊÌø¡¢¾¾±º¡¢ËÌ»³¤È¤¤¤º¤ì¤â150¥¥íÄ¶¤Î¹äÏÓ¤¬Â¿¤¯¤¤¤¿¡£º£µ¨³«ËëÄ¾Á°¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¡£4·î17Æü¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢6·î2Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç5»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÂÔË¾¤Î¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£