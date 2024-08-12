ºå¿À¡¢ÌÄÈøÉÍ³«ºÅ¤Î9·î13Æü°Ê¹ß2·³¸ø¼°Àï¤ò»öÁ°±þÊç¡¦ÃêÁª¤Ë¤è¤ëÆþ¾ì·ôÀ©¤Ë¡¡Íèµ¨µå¾ì°ÜÅ¾
¡¡ºå¿À¤Ï12Æü¡¢ÌÄÈøÉÍµå¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë9·î13Æü¡Ê¶â¡Ë°Ê¹ß¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¡Ê6»î¹ç¡Ë¤ò¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡Ê¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡Ë¤Ç¤Î»öÁ°±þÊç¡¦ÃêÁª¤Ë¤è¤ë¡ÖÆþ¾ì·ôÀ©¡ÊÌµÎÁ¡Ë¡×¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Î2·³ËÜµòÃÏ¤Ï25Ç¯¤è¤ê¡¢Æôºê»Ô¤Î¡Ö¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÄÈøÉÍµå¾ì¤Ç¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¤Ï24Ç¯¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤éÁ¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤¿¡£ÂÐ¾Ý»î¹ç¤Ï9·î13Æü¡Á15Æü¤Î¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥ÆÀï¡¢9·î23Æü¡Á25Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤È¤Ê¤ë¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏµåÃÄ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é