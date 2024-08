OH MY GIRL、8月26日に10thミニアルバム「Dreamy Resonance」をリリース…予告映像を公開

OH MY GIRLが歴代最高のコンセプトを予告し、カムバックを知らせた。本日(12日)0時、所属事務所のWMエンターテインメントは公式SNSを通じて、OH MY GIRLの10thミニアルバム「Dreamy Resonance」の予告映像を公開し、カムバックのニュースを伝えた。8月26日に発売されるOH MY GIRLの10thミニアルバム「Dreamy Resonance」は、昨年7月にリリースした9thミニアルバム「Golden Hourglass」の発売以降、約1年1ヶ月ぶりにリリースするアルバムで、特に今回の予告コンテンツはイメージではなく、アニメーション形式の動画を公開し、関心を集めている。

まるで童話の中の人形の家を連想させるアニメーションは、階段の隣の青色のドアが開く音とともに輝く光が中に入り、すぐに夜空に向かって光が放たれた後、ドアが閉まる。動画の中のクマのぬいぐるみとOH MY GIRLのロゴなど、様々なアイテムが注目を集める中、その中で砂時計と大きな角があるシカ、鳥屋と羽などは、昨年7月に発売された9thミニアルバム「Golden Hourglass」と、ユアのソロアルバムを連想させ、ニューアルバムのコンセプトへの好奇心を高めている。また、動画の公開後はファンたちも各アイテムを通じて、ニューアルバムのコンセプトを予測する同時に、彼女たちのカムバックに爆発的な反応を見せている。これまで「Dun Dun Dance」「Nonstop」「Dolphin」「Summer Comes」など、“国民的ガールズグループ”として成長し、大人気を博している彼女たちが披露するニューアルバムへの関心が高い中、OH MY GIRLは本日公開されたアニメーション形式の予告コンテンツを皮切りに、多様なコンテンツを順に公開する予定だ。OH MY GIRLの10thミニアルバム「Dreamy Resonance」は、8月26日午後6時に発売される。