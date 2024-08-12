Æ£¤¢¤ä»Ò¡¡Ä¶¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Ë¥¾¥Ã¥³¥ó¡Ä¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ñ¥Á¥ó¥³¥É¥Ï¥Þ¤ê¡Ö¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ë¤È¡È¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤¿¤Í¡É¤Ã¤Æ¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¡Ê63¡Ë¤¬¡¢12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âç¥Õ¥¡¥ó¤Î´ÚÎ®¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£¤Ï¡¢¡ÖÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡×¤Î¡È¥è¥óÍÍ¡É¤³¤È´Ú¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¤Î¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡£¡ÈÅß¥½¥Ê¡É¤¬¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿Åö»þ¡¢¡ÖCR¤Ñ¤Á¤ó¤³Åß¤Î¥½¥Ê¥¿¡×¤Ç¤âÍ·¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡È¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤¿¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ë¤È¡£¥Ï¡¼¥È¤Ç¡£¤¢¤ì¤¬¸«¤¿¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ÎÅö»þ¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤â¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Çò¤¤¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ç¡È¥è¥óÍÍ¡Á¡ª¡É¤Ã¤Æ¿¶¤Ã¤Æ¡£¥è¥óÍÍ¤¬¾å¤ÎÊý¤Ç¤°¡¼¤Ã¤È¤¢¤Î¾Ð´é¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¤È½Ò²û¡£¡Ö¾åÉÊ¤Ç¡ÄÂç¹¥¤¡×¤È¥á¥í¥á¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢MC¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤â¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¡£Åß¥½¥Ê¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¤âÍ·¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¡¢Æ£¤ÎÇ®ÊÛ¤Ë¶¦´¶¤·¡Ö»ä¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£