チロルチョコは、2024年サンリオキャラクター大賞で400万票以上を獲得し、ランキング上位にランクインしたサンリオの人気キャラクターの『ポムポムプリン』とコラボした「チロルチョコ〈ポムポムプリン なめらかプリン〉」を全国で発売!

冷やして食べても美味しい、なめらかな食感の『ポムポムプリン』をイメージしたチロルチョコが楽しめます。

チロルチョコ〈ポムポムプリン なめらかプリン〉

価格:38円(税込参考価格)

発売日:2024年8月26日(月)より全国で発売

※チロルチョコ公式オンラインショップ:8月26日(月)より販売予定

https://shop.tirol-choco.com/

※お取り扱いのない店舗もあります。また、商品がなくなり次第、販売終了とさせて頂きます。

チロルチョコ〈ポムポムプリン なめらかプリン〉は、プリン風味チョコの中に、カスタードのようにとろりとした口当たりのなめらかプリン風味ソースを入れたチョコレート。

ほろ苦いカラメル風味チョコがアクセントになっています。

常温で食べるのはもちろん、冷やすと中のソースやチョコの異なる食感が楽しめます。

様々なポーズの『ポムポムプリン』がデザインされた個包装は全10種!

つい全種類を集めたくなる可愛いパッケージです☆

チロルチョコ〈ポムポムプリン なめらかプリン〉の消化でした。

