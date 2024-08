MAMAMOO ¥à¥ó¥Ó¥ç¥ë¡¢¥ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖStarlit of Twinkle¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«

MAMAMOOのムンビョルが、真の“アイドル美”を誇った。ムンビョルは本日(12日)、1stフルアルバムのリパッケージアルバム「Starlit of Twinkle」のコンセプトフォトを公開した。最初に公開されたコンセプトフォトでは、波から、カラーレンズ、デニムパンツまでブルーカラーが強調され、清涼な夏の雰囲気を漂わせた。また、別の写真で彼女は、頭巾を被り、部分的に染めたヘアスタイルでレトロな感性を表現した。ステージ上で多彩な魅力を披露するプロアイドルらしい姿で、同作への期待を高めた。

同作はムンビョルが2月に発売した1stフルアルバム「Starlit of Muse」のリパッケージアルバムだ。1stフルアルバムの収録曲に加えてタイトル曲「Is This Love?」を含む新曲4曲を収録し、煌めく夏の日を表現する。「Starlit of Muse」で、ラップとボーカルを行き来しながら無限大の可能性を見せたムンビョルであるだけに、その延長線上にある「Starlit of Twinkle」で披露する新しい音楽とパフォーマンスにも関心が集まっている。リパッケージアルバム「Starlit of Twinkle」は、21日午後6時に各音楽配信サイトを通じて発売される。