MAMAMOO ¥à¥ó¥Ó¥ç¥ë¡¢¥ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖStarlit of Twinkle¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«
MAMAMOO¤Î¥à¥ó¥Ó¥ç¥ë¤¬¡¢¿¿¤Î¡È¥¢¥¤¥É¥ëÈþ¡É¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¥à¥ó¥Ó¥ç¥ë¤ÏËÜÆü¡Ê12Æü¡Ë¡¢1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖStarlit of Twinkle¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤Ç¤Ï¡¢ÇÈ¤«¤é¡¢¥«¥é¡¼¥ì¥ó¥º¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Þ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¡¢À¶ÎÃ¤Ê²Æ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤ÇÈà½÷¤Ï¡¢Æ¬¶Ò¤òÈï¤ê¡¢ÉôÊ¬Åª¤ËÀ÷¤á¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥ì¥È¥í¤Ê´¶À¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¤¹¤ë¥×¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤»Ñ¤Ç¡¢Æ±ºî¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï¥à¥ó¥Ó¥ç¥ë¤¬2·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖStarlit of Muse¡×¤Î¥ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¡£1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖIs This Love?¡×¤ò´Þ¤à¿·¶Ê4¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢ßê¤á¤¯²Æ¤ÎÆü¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£¡ÖStarlit of Muse¡×¤Ç¡¢¥é¥Ã¥×¤È¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤éÌµ¸ÂÂç¤Î²ÄÇ½À¤ò¸«¤»¤¿¥à¥ó¥Ó¥ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¡ÖStarlit of Twinkle¡×¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¿·¤·¤¤²»³Ú¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖStarlit of Twinkle¡×¤Ï¡¢21Æü¸á¸å6»þ¤Ë³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¥à¥ó¥Ó¥ç¥ë¤ÏËÜÆü¡Ê12Æü¡Ë¡¢1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖStarlit of Twinkle¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤Ç¤Ï¡¢ÇÈ¤«¤é¡¢¥«¥é¡¼¥ì¥ó¥º¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Þ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¡¢À¶ÎÃ¤Ê²Æ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤ÇÈà½÷¤Ï¡¢Æ¬¶Ò¤òÈï¤ê¡¢ÉôÊ¬Åª¤ËÀ÷¤á¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥ì¥È¥í¤Ê´¶À¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¤¹¤ë¥×¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤»Ñ¤Ç¡¢Æ±ºî¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£
¥ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖStarlit of Twinkle¡×¤Ï¡¢21Æü¸á¸å6»þ¤Ë³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£