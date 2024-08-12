ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥È¥é¥ó¥¹¤Î¥Ó¡¼¥Á¤ËÂÇ¤Á¾å¤¬¤ê»à¤ó¤À¥Ê¥¬¥¹¥¯¥¸¥é¤Î¼ã¤¤¸ÄÂÎ¡Ê2024Ç¯8·î11Æü»£±Æ¡Ë¡£(c)DAVID SWANSON / AFP

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÚAFP¡á»þ»ö¡ÛÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥È¥é¥ó¥¹¡ÊTorrance¡Ë¤Ç1£°Æü¡¢³¤´ß¤Ë¼ã¤¤¥Ê¥¬¥¹¥¯¥¸¥é¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£Íâ11Æü¤Ë»à¤ó¤À¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢²Ê³ØÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£

¡¡11Æü¡¢¸«ÊªµÒ¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢³¤ÍÎÀ¸Êª³Ø¼Ô¤é¤¬¥¯¥¸¥é¤ÎÊ¢Éô¤Ê¤É¤òÀÚ¤ê³«¤­¡¢¸¡ÂÎ¤òºÎ¼è¤·¤¿¡£

¡¡¥Ê¥¬¥¹¥¯¥¸¥é¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥·¥í¥Ê¥¬¥¹¥¯¥¸¥é¤Ë¼¡¤°Âç¤­¤ò¸Ø¤ë¡£

¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News

¢£´ØÏ¢µ­»ö
¡¦ÆüËÜ¡¢¾¦¶ÈÊá·ß¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¥Ê¥¬¥¹¥¯¥¸¥éÄÉ²Ã ¹ë¤¬È¿ÂÐ¡Ö¿¼¤¯¼ºË¾¡×
¡¦¥·¥í¥¤¥ë¥«2Æ¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤éÈòÆñ ¥¹¥Ú¥¤¥ó
¡¦¥³¥¦¥Æ¥¤¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¤Ò¤ÊÂçÎÌ»à¤« µ­Ï¿Åª³¤É¹½Ì¾®¤Ç ÏÀÊ¸