¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡¦¼ÆÅÄ¤¬19»î¹çÌÜ¤Çº£Âç²ñ½é¥¢¡¼¥Á¡ÖÄã¤¯¶¯¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò°Õ¼±¡×¹â¹»ÄÌ»»16¹æ
¡¡¡þÂè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè6Æü¡¦2²óÀï¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ4¡½0ÉÙ»³¾¦¡Ê2024Ç¯8·î12Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤Î8ÈÖ¡¦¼ÆÅÄ¸µµ¤¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬º£Âç²ñÂè1¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£³«Ëë¤«¤é19»î¹çÌÜ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¤¿½é¥¢¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó1»à¤Î¾ìÌÌ¡¢1¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤Î2µåÌÜ¤ÎÆâ³Ñ135¥¥íÄ¾µå¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤¿¡£Äã¤¤ÃÆÆ»¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢ÉÍÉ÷¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¥°¥ó¥°¥ó¤È¿¤Ó¡¢±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿8ÈÖÂÇ¼Ô¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡ÖÁê¼ê¤Ë1ÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯½ÐÎÝ¤ò¹Í¤¨¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¿¥·¥ó¤ÇÂª¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬Âè1¹æ¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¡¼¥¹¤ò²ó¤Ã¤¿»þ¤Î´¿À¼¤¬ËÜÅö¤ËÀ¨¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ê¿·´ð½à¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ËÄã¤¯¶¯¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤ë¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¹â¹»ÄÌ»»16ËÜÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤À¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ°ìÀïÉ¬¾¡¤ÇÅ¥½¤¯Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸¶½Ó²ð´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ1ÈÖ¤¤¤¤·ë²Ì¡¢ËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤Æ¡¢»ä¤âÈà¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤°ìÂÇ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£