¡ÖÃËÀ¤ÎÂÎ½¶ì¼ê¡×È¯¸À¤Ç·ÀÌó²ò½ü¤Î¥¢¥Ê¤ËµÄÏÀÉ´½Ð¡Ö¤¤¤Þ¤äÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡×»öÌ³½êÈãÈ½¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤â
ÂÎ½¤ò¤á¤°¤ë¥Ý¥¹¥È¤¬Âç±ê¾å¤·¤¿Àî¸ý¤æ¤ê¥¢¥Ê¡ÊX¡Ö@funifuniyuri¡×¤è¤ê¡Ë
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀî¸ý¤æ¤ê¤¬8·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ô¤´»ö¾ð¤¢¤ë¤Ê¤éËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢²Æ¾ì¤ÎÃËÀ¤ÎÆ÷¤¤¤äÉÔÀÝÀ¸¤·¤Æ¤ëÊýÆÃÍ¤ÎÂÎ½¤¬¶ì¼ê¤¹¤®¤ë¡£¾ï¤ËÀ¶·é¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç1Æü¿ô²ó¥·¥ã¥ï¡¼¡¢´À¿¡¤¥·¡¼¥È¡¢À©´ÀºÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï°ìÇ¯Ãæ»È¤¦¤Î¤À¤±¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤¬¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡Õ¡Ê¸½ºß¤Ïºï½ü¡Ë¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âç±ê¾å¡£½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹»öÌ³½ê¡ÖVOICE¡×¤¬¡¢10Æü¤Ë¸ø¼°HP¤Ç¡Ô°ÛÀ¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤¹¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅê¹Æ¹Ô°Ù¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Åö¼Ò¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¡¢½êÂ°·ÀÌó¤Î°Ý»ý¤Ïº¤Æñ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¤ä¤à¤Ê¤¯·ÀÌó²ò½üÄÌÃÎ¤ò¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÈ¯É½¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤â¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¸¦½¤¹Ö»Õ¤Î·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤â10Æü¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àî¸ý¤µ¤ó¤ÏÌäÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¤òºï½ü¸å¡¢11Æü¤ËÆ±¤¸¤¯X¾å¤Ç¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆü¤Ï»¥ËÚ¤ÈÅìµþ¤Ç»Å»ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿´î¤Ó¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¶È¤Ë¤â±Æ¶ÁÉ¬»ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤³¤ÎÁûÆ°¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤é¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥£¥Õ¥£¤Ï11Æü¡¢X¤Ë¡ÔÂÎ½¤ÏÃË½÷´Ø·¸¤Ê¤¤¤è¡©¡ÈÃËÀ¤Ê¤éìÊ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡É¤Ã¤Æ´Ä¶¤¬¤½¤¦¤µ¤»¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¸ø¤Ç¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Õ¤È¥Ý¥¹¥È¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹âÃÎÅìÀ¸¡Ê¤Î¤Ü¤ë¡Ë¤Ï11Æü¡¢¡ÔÀÎ¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ã¤Æ¡¢Ì¤½Ï¤ÇÀ¤´ÖÃÎ¤é¤º¤Ê·ÝÇ½¿Í¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê°ì½ï¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤ó¤À¤¬º£¤äÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤À¤Ê¡£¤³¤ó¤ÊÂÐ±þ¤ÏÉÔ°Â¼Ò²ñ¤òÀú¤ë¤À¤±¡£²¿¤òÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Õ¤È¡¢»öÌ³½ê¤ÎÂÐ±þ¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ë°Õ¸«¤òX¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿Ä¾¸å¤«¤é¡¢X¤Ç¤Ï
¡ÔÂÎ½¥±¥¢¤â¥Þ¥Ê¡¼¤À¤è¡Õ
¡ÔÀî¸ý¤µ¤ó¡¡¤è¤¯¤¾¡¢¸À¤¦¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÊ¸î¤ÎÀ¼¤ä¡¢
¡Ôµ®Êý¤â´Þ¤áÂÎ½¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÏÃË½÷¶¦¤Ë¿Í´Ö¤ÎÀ¤Ç¤¹¡Õ
¡ÔÃËÀ¤À¤±¤Ë¸ÂÄê¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡ª¡Õ
¡Ô¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¸¦½¤¹Ö»Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¡¢²ò¸Û¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿È¿ÏÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï
¡ÔÂÎ½¤Ã¤ÆÃí°Õ¤â¤·¤º¤é¤¤¤·Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤À¤«¤éÌÛ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬Àµ²ò¡Õ
¡Ô¥Þ¥¸¤Ç¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤ó¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤¸¤ã¤Í¤§¤«¡Õ
¡Ô¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Ð¥º¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ²Ä°¥ÁÛ¡Õ
¡¡¤Ê¤ÉÄó¸À¡¢¿´ÇÛ¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤â¸«¤é¤ì¡¢µÄÏÀÉ´½Ð¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹âÃÎ¤Î°Õ¸«¤Ë¤Ï¡Ô¤¢¤ÎÅê¹Æ¤Ç²¿¤Ç²ò¸Û¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«Á´¤¯¤â¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤ó¤Î¤À¤±¤É¡Õ¡ÔÆÃÄê¤Î¸Ä¿Í¤òÈóÆñ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡¡¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¤Ç·ÀÌó²ò½ü¤Ã¤Æ¡Õ¤Ê¤É¡¢Æ±Ä´¤¹¤ë¥Ý¥¹¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï¡Ø¤ï¤¶¤ï¤¶¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¡Ù¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¡¢Âç±ê¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥Ý¥¹¥È¤¹¤ëÁ°¤ËÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡²¿µ¤¤Ê¤¤¤Ò¤È¤³¤È¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´Î¤ËÌÃ¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤»þÂå¤À¡£