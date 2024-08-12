¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡¡ÀìÌç²È¤¬¡ÖËüÇî¤Ç¾¦ÍÑ±¿¹Ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³
¡¡2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÌÜ¶Ì¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¡£µ¡ÂÎ³«È¯¤ä°ÂÁ´Ç§¾Ú¤ÎÃÙ¤ì¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢°ìÉô»ö¶È¼Ô¤¬ËüÇî¤Ç¤Ï¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥óÈô¹Ô¤Ë¸Â¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡£±¿ÄÂ¤òÆÀ¤ÆµÒ¤ò¾è¤»¤ë¡Ö¾¦ÍÑ±¿¹Ò¡×¤Î¼Â¸½¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼ËüÇî¤Î¡ÖÌÜ¶Ì¡×¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤Î¤«¡¡¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡¢¾¦ÍÑ±¿¹Ò¤Ë°Å±À
¡¡¤·¤«¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾Ü¤·¤¤ÃæÌî´§¡Ê¤Þ¤µ¤ë¡Ë¡¦·Ä±þÂç¸µ¶µ¼ø¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à¹©³Ø¡Ë¤Ï¡Ö¾¦ÍÑ±¿¹Ò¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£Íè¾ì¼Ô¤ËÌ¤Íè¤Î¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤È¤Î¼çÄ¥¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï°ÂÁ´À¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡½¡½ËüÇî¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤ä¶¨²ñÉû²ñÄ¹¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤é¤¬¾¦ÍÑ±¿¹Ò¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î»ö¶È¼Ô¤Ï¥Ç¥âÈô¹Ô¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¡µ¡ÂÎ¤Î°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÇ§¾Ú¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨¼ÂÍÑ²½¤¬¿ôÇ¯ÃÙ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾ÍèÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÄÆÍî¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¸Î¤ÏÀäÂÐ¤Ëµ¯¤³¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ñ¤ÏÇ§¾Ú¤òÌµÍý¤ËÁá¤á¤º¡¢ËüÇî¤Ç¤Ï¥Ç¥âÈô¹Ô¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð½½Ê¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥Ç¥âÈô¹Ô¤Ç¤ÏËüÇî¤ÇÈô¤Ð¤¹°ÕµÁ¤¬¼º¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡¡¢¡Â¿¿ô¤Î¹ñ¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ëËüÇî¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ê£¿ô¤Î¹ñ¤Îµ¡ÂÎ¤¬Æ±»þ¤ËÈô¤Ó¸ò¤¦¸÷·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¹Ò¶õ´ÉÀ©¤Îµ»½Ñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤Îµ¡ÂÎ¤òÆ±»þ¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ´ÉÀ©¤¹¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Íè¾ì¼Ô¤¬¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬À¤¤ÎÃæ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡×¤ÈÇ§¼±¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤è¤¯¡¢¾¦ÍÑ±¿¹Ò¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¡½¡½°ìÊý¤Ç¡¢¾¦ÍÑ±¿¹Ò¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤âº¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¡²¾¤ËËüÇî¤Ç¾¦ÍÑ±¿¹Ò¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢1ÆüÊ¿¶ÑÌó15Ëü¿Í¤ò¸«¹þ¤àÍè¾ì¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢µ¡ÂÎ¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢1µ¡¤Ë¾è¤ì¤ë¤Î¤â¤»¤¤¤¼¤¤¿ô¿Í¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ö¶È¼Ô¤¬¹õ»ú²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÁêÅö¹â³Û¤ÊÎÁ¶â¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÂçÈ¾¤Î¿Í¤Ï¾è¤ì¤º¡¢ÃÏ¾å¤«¤é¸«¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í¾¦ÍÑ±¿¹Ò¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¸øÊ¿¤Ç¡¢ËüÇî¤È¤¤¤¦¾ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¡½¡½µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï°ÊÁ°¡¢¡Ö¶áÌ¤Íè¤ÎSF±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤¬¼«Í³¤Ë¹Ô¤¸ò¤¦À¤¤ÎÃæ¤òÂçºå¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤È¸½¾õ¤Ë¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¡¤¿¤È¤¨¥Ç¥âÈô¹Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ËüÇî¸å¤Ë±¿ÄÂ¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆµÒ¤ò±¿¤Ö¡Ö¥¨¥¢¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¦ÍÑ±¿¹Ò¤è¤ê¤â¡¢Ì¤Íè¤Î¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë°ÕµÁ¤ò¼þ°Ï¤¬ÃÎ»ö¤é¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¡¢¶¨²ñ¤â¤½¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¡½¡½°ÂÁ´À¤ËÏÃ¤òÌá¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç§¾Ú¤ÎÌäÂê¤¬³«È¯¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿Îã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¢¡¹Ò¶õµ¡¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢»°É©½Å¹©¶È¤¬³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¡ÖMSJ¡Ê»°É©¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¸¥§¥Ã¥È¡¢µìMRJ¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£08Ç¯¤«¤é³«È¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÂÁ´À¤òÇ§¤á¤ë¡Ö·¿¼°¾ÚÌÀ¡×¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤º¡¢Æ±¼Ò¤Ï23Ç¯¤Ë»ö¶È¤«¤éÅ±Âà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ²È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤«¤Ë°ÂÁ´Ç§¾Ú¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢¿âÄ¾Î¥ÃåÎ¦¤¹¤ëÌ±´Ö½é¤ÎÎ¹µÒÍÑÈô¹Ôµ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯³«È¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆÇÛ¼Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹Âç¼ê¡Ö¥¦¡¼¥Ð¡¼¡×¤¬16Ç¯¤Ë¶õÈô¤Ö¥¿¥¯¥·¡¼»ö¶È¤Î¹½ÁÛ¤ò·Ç¤²¤Æ²ÃÂ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¤ÊÆ¤Î¤Û¤«ÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤Ê¤É¹ñ²È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤â¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¡Ê¹ÔÄøÉ½¡Ë¤òºî¤Ã¤Æ¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËüÇî¤Ç¤Î±¿¹Ò¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ü¥í¥³¥×¥¿¡¼¼Ò¤â17Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö19Ç¯¤ÎÇ§¾Ú¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1Ç¯¤º¤ÄÀèÁ÷¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢´û¤Ë5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½Âç¤¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡Êµ»½Ñ³×¿·¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ÂÁ´Ç§¾Ú¤Ë¤ÏÁêÅö¤Ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¢¡Èô¹Ôµ¡¤ä¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ç¤â¡¢¿·¤¿¤Êµ¡ÂÎ¤ò³«È¯¤·¡¢°ÂÁ´¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë10Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³¤³°¤Îµ¬À©Åö¶É¤«¤é¡Ö10²¯²ó¤Ë1²ó¤·¤«¾èµÒ¤Î»àË´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÅÂç»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î°Æ¤â½Ð¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤âÇ§¾Úºî¶È¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ÃÏ¾å¤òÁö¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢SNS¡Ê¥Í¥Ã¥È¸òÎ®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¿¤À¤ÎÂç·¿¥É¥í¡¼¥ó¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¡³¤³°¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¨¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¡×¡ÊÅÔ»Ô·¿¹Ò¶õ¸òÄÌ¡Ë¤Ê¤É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥«¡¼¡×¤ä¡Ö¥¹¥«¥¤¥«¡¼¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤ÈÌõ¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤À¤±ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡ÚÊ¹¤¼ê¡¦Æ£²Ï¾¢¡Û
¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¡ÖÅÅÆ°¡×¡Ö¿âÄ¾Î¥ÃåÎ¦¡×¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤òÊ»¤»»ý¤Ä¾è¤êÊª¤Ç¡¢Ë¡Î§¾å¤Ï¹Ò¶õµ¡¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¡£¾è°÷¤Ï1¡Á5¿ÍÄøÅÙ¤Ç¡¢ÃÏ¾åÁö¹ÔÍÑ¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ï¤Ê¤¤¡£·Á¾õ¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ë»÷¤¿²óÅ¾Íã¤ò»ý¤Ä¥¿¥¤¥×¤È¡¢Èô¹Ôµ¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÇÄêÍã¤ò»ý¤Ä¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡½¾Íè¤Î¹Ò¶õµ¡¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÉôÉÊ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢µ¡ÂÎ¤ÎÀ½Â¤¤ÏÄã¥³¥¹¥È¤ÇºÑ¤à¤Û¤«¡¢Áû²»¤â¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤è¤ê¾®¤µ¤¤¡£µÒ¤«¤é±¿ÄÂ¤òÆÀ¤Æ±¿¹Ò¤¹¤ë¾¦ÍÑ±¿¹Ò¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤Î¡Ö·¿¼°¾ÚÌÀ¡×¤ä¡ÖÂÑ¶õ¾ÚÌÀ¡×¤È¤¤¤¦°ÂÁ´Ç§¾Ú¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡°ÂÄêÍ¢Á÷¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î½ÂÂÚ¤òÈò¤±¤¿°ÜÆ°¤äºÒ³²»þ¤ÎµßµÞÈÂÁ÷¤Ê¤É¤Ø¤Î³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¡Ö¶õ¤Î°ÜÆ°³×Ì¿¡×¤òÌ´¸«¤Æ¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç³«È¯¶¥Áè¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£