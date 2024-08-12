TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ËÌÅìÉô¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¥±¥¢¥ó¥º¤Ç12ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬ÄÆÍî¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿ÍµÒ¤ò´Þ¤à¤ª¤è¤½400¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬ÄÆÍî¤·¤¿¤Î¤Ï¥±¥¢¥ó¥º»ÔÆâÃæ¿´Éô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö12Æü¸áÁ°2»þÁ°¡¢¥É¡¼¥ó¤È¤¤¤¦Âç¤­¤ÊÇúÈ¯²»¤¬¤·¤¿¸å¡¢±ê¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È1¿Í¤¬»àË´¡¢½ÉÇñµÒ2¿Í¤¬Éé½ý¤·¤Æ¶á¤¯¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢½ÉÇñµÒ¤é¤ª¤è¤½400¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Åö»þ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤é¤â½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºß¥±¥¢¥ó¥ºÎÎ»ö»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÆüËÜ¿Í¤¬»ö¸Î¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

ÄÆÍî¤·¤¿¤Î¤Ï´Ñ¸÷ÍÑ¤Î¾®·¿¥Ø¥ê¤Ç¡¢ÃÏ¸µ·Ù»¡¤¬»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£