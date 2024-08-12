Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡¢¼ÆÅÄ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É¤ÇÃå¼Â¤ËÆÀÅÀ¡¡ÉÙ»³¾¦¤Ï16»°¿¶µÊ¤¹¤ë
¡¡¡Ê12Æü¡¢Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ2²óÀï¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ4-0ÉÙ»³¾¦¡Ë
Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡½ÉÙ»³¾¦¡¡ÎÏÅê¤¹¤ëÅì³¤ÂçÁêÌÏÀèÈ¯¤ÎÆ£ÅÄ¡á¿·°æµÁ¸²»£±Æ
¡¡¡ý¡ÄÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤¬¸ú²ÌÅª¤ËÆÀÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ì²ó¤ËÀè¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢Ï»²ó1»à°ìÎÝ¤«¤éÏÂÅÄ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÃæ²¡¤·¡¢½ªÈ×¤ÏÈ¬²ó¤Î¼ÆÅÄ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç¥À¥á²¡¤·¤·¤¿¡£ÉÙ»³¾¦ÂÇÀþ¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¤ÎÄ¹¿Èº¸ÏÓ¡¦Æ£ÅÄ¡¢ËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ¡¦Ê¡ÅÄ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤º¡¢·×16»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¢§Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤¬²Æ20¾¡ÌÜ¡¡9ÇÔ¡£Á´¹ñÀ©ÇÆ¤·¤¿Âè52²ó¡Ê1970Ç¯¡Ë¤Î2²óÀï¤Ç¡¢ÅâÄÅ¾¦¡Êº´²ì¡Ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤Î¤¬1¾¡ÌÜ¡£½Õ¤Ï28¾¡8ÇÔ¡£
¡¡¡ÚÂç²ñµÏ¿¡Û¡¡¢¦Ëè²óÃ¥»°¿¶¡¡Æ£ÅÄÎ°À¸¤ÈÊ¡ÅÄÂóæÆ¡ÊÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ë¤¬ÉÙ»³¾¦Àï¤ÇµÏ¿¡£Âè104²ó¡Ê2022Ç¯¡Ë1²óÀïÌÄÌçÀï¤Ç¡¢¶á¹¾¤Î»³ÅÄ¡¢À±Ìî¤¬·ÑÅê¤ÇµÏ¿¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÄÌ»»95ÅÙÌÜ¡£