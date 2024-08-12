¥ô¥¡¥é¥ó¤¬¥³¥â¤Îº£µ¨½é¸ø¼°Àï¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÉé½ý¡ÄÀèÈ¯¤â23Ê¬¤ÇÅÓÃæ¸òÂå
¥³¥â¤Î¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½DF¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥ô¥¡¥é¥ó(31)¤¬¤µ¤Ã¤½¤¯Éé½ý¤À¡£²¤½£³Æ»æ¤¬ÅÁ¤¨¤ë¡£
º£²Æ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¤Î3Ç¯·ÀÌó¤òËþÎ»¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥³¥âÆþ¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥»¥ê¥¨AÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ô¥¡¥é¥ó¡£¶áÇ¯¥«¥ë¥Á¥ç¤Ç¤Û¤Ü¸«¤«¤±¤Ê¤¤µ©Âå¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤À¡£
11Æü¡¢¾º³ÊÁÈ¥³¥â¤Ï24-25¥·¡¼¥º¥óºÇ½é¤Î¸ø¼°Àï¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢1²óÀï¤Î¥µ¥ó¥×¥É¥ê¥¢Àï¤òÀï¤¤¡¢¹¬Àè°¤¯PKÀïÉé¤±¤ÇÇÔÂà¡£
¤Þ¤¿¡¢4¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ì³Ñ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥ô¥¡¥é¥ó¤¬¡¢º¸Â¤ËÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤ÆÁ°È¾23Ê¬¤Ç¸òÂå¡£¥±¥¬¤¬¤Á¤ÊÂÎ¼Á¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¥³¥â¤Ç¤â¤µ¤Ã¤½¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£
CL²¦¼ÔvsEL²¦¼Ô¤Î°ìÀï¡ª
UEFA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×2024¤ÏWOWOW¤ÇÆÈÀêÊüÁ÷¡õÇÛ¿®¡ª
¡äÊüÁ÷Í½Äê¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
º£²Æ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¤Î3Ç¯·ÀÌó¤òËþÎ»¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥³¥âÆþ¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥»¥ê¥¨AÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ô¥¡¥é¥ó¡£¶áÇ¯¥«¥ë¥Á¥ç¤Ç¤Û¤Ü¸«¤«¤±¤Ê¤¤µ©Âå¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤À¡£
11Æü¡¢¾º³ÊÁÈ¥³¥â¤Ï24-25¥·¡¼¥º¥óºÇ½é¤Î¸ø¼°Àï¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢1²óÀï¤Î¥µ¥ó¥×¥É¥ê¥¢Àï¤òÀï¤¤¡¢¹¬Àè°¤¯PKÀïÉé¤±¤ÇÇÔÂà¡£
¤Þ¤¿¡¢4¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ì³Ñ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥ô¥¡¥é¥ó¤¬¡¢º¸Â¤ËÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤ÆÁ°È¾23Ê¬¤Ç¸òÂå¡£¥±¥¬¤¬¤Á¤ÊÂÎ¼Á¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¥³¥â¤Ç¤â¤µ¤Ã¤½¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£
CL²¦¼ÔvsEL²¦¼Ô¤Î°ìÀï¡ª
UEFA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×2024¤ÏWOWOW¤ÇÆÈÀêÊüÁ÷¡õÇÛ¿®¡ª
¡äÊüÁ÷Í½Äê¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é