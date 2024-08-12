¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿»æ¤òÅê¤²¤Ä¤±¤ä¤±¤É¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡¡¥Ñー¥È½¾¶È°÷¤Î½÷(25)¤òÂáÊá¡¡¹áÀî¡¦ºä½Ð»Ô
ºä½Ð·Ù»¡½ð
¡¡¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿»æ¤òÅê¤²¤Ä¤±¡¢¤ä¤±¤É¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æºä½Ð»Ô¤Î25ºÐ¤Î½÷¤¬12Æü¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºä½Ð»Ô¤Î¥Ñー¥È½¾¶È°÷¤Î½÷¡Ê25¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¤Ï12Æü¸áÁ°9»þ35Ê¬¤´¤í¡¢ºä½Ð»Ô¤Ë¤¢¤ë¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃËÀ¡Ê51¡Ë¤Î¼«Âð¤Ç¡¢²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿»æ¤òÃËÀ¤ËÅê¤²¤Ä¤±¡¢±¦¤ÎÂÀ¤â¤â¤Ë¤ä¤±¤É¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤ËÌ¿¤ÎÊÌ¾õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÃËÀ¤«¤é¤ÎÄÌÊó¤Ç·Ù»¡´±¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¡¢½÷¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ½÷¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£