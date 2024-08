11日に行われたパリオリンピック(五輪)閉会式で、次回2028年ロサンゼルス大会への引き継ぎセレモニーのトリを務めたヒップホップ界の大物スヌープ・ドッグ(52)が、「国宝」と大絶賛されている。

7月26日の開幕当日に聖火ランナーを務めたドッグは、今大会期間中は米NBCの五輪特派員として現地リポーターとして大活躍。9日には新競技ブレイキンで、競技開幕を告げるつえを3回突く儀式「トロワ・ク」の大役も務めた。

その後、パリから緊急帰国したスヌープは、地元ロングビーチの海沿いに設置された特設ステージへ、カリフォルニア州出身の人気ロックバンド「レッド・ホット・チリ・ペッパーズ」、ロサンゼルス出身の歌手ビリー・アイリッシュに続いてトリで登場。女性ダンサーとともに、大ヒット曲「Drop It Like It's Hot」に加わって、ファンを興奮させた。

さらに「LA28」の大きな文字が飾られた隣のステージに移動すると、そこには盟友ドクター・ドレーの姿が。レジェンド2人は、1999年にドレーが発表したアルバム「2001」に収録されている「The Next Episode」を披露。2022年の米プロフットボールリーグ(NFL)王者決定戦「スーパーボウル」ハーフタイムショーに続く共演で、会場を盛り上げた。

放映権を持つ米NBCの五輪公式インスタグラムアカウントは、「LA28をキックオフするのに最適な人物:スヌープ・ドッグ」とつづり、絶賛。ファンからも、「五輪がスヌープ・ドッグとともにLAに帰ってくる」「LA28の幕開けに完璧なものだった」「素晴らしい」と称賛の声が相次いでいる。

米俳優トム・クルーズがスタジアムの上空から飛び降りたスタントに始まり、ロサンゼルスからのライブパフォーマンスと、アメリカのエンターテインメント界の最高峰を集めた豪華すぎる引き継ぎセレモニーの最後は、ドッグが五輪旗を手に取り、観衆に向けて振って終わった。

物議を醸した開会式から一転、ポップス・コンサートのような閉会式だったと評するメディアも多く、報道通りクルーズが登場したことに「サプライズがなかった」との声も一部で上がっている。

一方、「ハリウッドらしいものだった」と、早くも4年後のロサンゼルス開催への期待を込めた報道もなされている。(ロサンゼルス=千歳香奈子通信員)