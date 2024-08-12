フランス競技場で閉会式、五輪旗引き継ぐ
11日、閉会式で五輪旗の引き継ぎ式に臨む国際オリンピック委員会（IOC）のバッハ会長（左から2人目）。（パリ＝新華社記者/張帆）
【新華社パリ8月12日】第33回夏季オリンピック・パリ大会は11日（日本時間12日）、パリ郊外サンドニのフランス競技場で閉会式が行われた。五輪旗は次の開催都市ロサンゼルスに引き継がれた。
11日、五輪旗の引き継ぎ式に臨む米ロサンゼルスのバス市長（左）と国際オリンピック委員会（IOC）のバッハ会長。（パリ＝新華社記者/張帆）
11日、五輪旗の引き継ぎ式に臨むパリのイダルゴ市長（左）。（パリ＝新華社記者/李尕）
11日、閉会式で五輪旗の引き継ぎ式に臨む国際オリンピック委員会（IOC）のバッハ会長（左端）。（パリ＝新華社記者/李尕）
11日、五輪旗の引き継ぎ式に臨む米ロサンゼルスのバス市長（上）。（パリ＝新華社記者/李尕）
11日、閉会式で行われた五輪旗の引き継ぎ式。（パリ＝新華社記者/曹燦）
11日、閉会式で行われた五輪旗の引き継ぎ式。（パリ＝新華社記者/曹燦）
11日、閉会式で行われた五輪旗の引き継ぎ式。（パリ＝新華社記者/曹燦）
11日、閉会式で行われた五輪旗の引き継ぎ式。（パリ＝新華社記者/曹燦）
11日、閉会式で行われた五輪旗の引き継ぎ式。（パリ＝新華社記者/曹燦）
11日、五輪旗の引き継ぎ式に臨むパリのイダルゴ市長（中央）。（パリ＝新華社記者/江文耀）
11日、五輪旗の引き継ぎ式に臨む米ロサンゼルスのバス市長（右）と体操女子の米国代表バイルズ。（パリ＝新華社記者/江文耀）
11日、閉会式で行われた五輪旗の引き継ぎ式。（パリ＝新華社記者/曹燦）
11日、閉会式で行われた五輪旗の引き継ぎ式。（パリ＝新華社記者/曹燦）