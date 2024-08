ZEROBASEONE、タイトル曲「GOOD SO BAD」のポスター第2弾を公開…爽やかなビジュアル

ZEROBASEONEが、爽やかなビジュアルをアピールした。ZEROBASEONEは8月12日、4thミニアルバム「CINEMA PARADISE」のタイトル曲「GOOD SO BAD」のポスター第2弾を公開した。公開されたポスターには、太陽が降り注ぐある日、9人のメンバーが笑顔で楽しんでいる様子が収められている。緑豊かな爽やかな夏の雰囲気が感性を刺激する中、「全宇宙が言っている / 彼女を逃さないで」というフレーズが登場し、好奇心を刺激する。

先立って彼らは、映写機やカセットテープなど、アルバム全般に関するアイテムで飾られたポスター第1弾に続き、今回はメンバー9人で構成されたポスターを追加で公開し、カムバックの雰囲気を盛り上げた。「CINEMA PARADISE」は、ZEROBASEONEが5月に発売した3rdミニアルバム「You had me at HELLO」以来、約3ヶ月ぶりに発売するアルバムだ。彼らは過去3枚のアルバムを通じて運命的な出会いの後、一目惚れした青春3部作を成功的に描いたことに続き、「CINEMA PARADISE」を通じて映画のような物語を始める。これまで発売した3枚のアルバムが、いずれも発売からわずか1日で「ミリオンセラー」を達成した彼らが、再びK-POPの新記録を書き下ろすことができるのか注目が集まっている。特に、ZEROBASEONEはタイトル曲「GOOD SO BAD」を通じてヒットメーカーKENZIEとタッグを組む。KENZIEはこれまで、トップクラスのK-POPアーティストのヒット曲を多数誕生させただけに、ZEROBASEONEとも最高のシナジー(相乗効果)を発揮することが期待される。彼らは26日午後6時、各音楽配信サイトを通じて4thミニアルバム「CINEMA PARADISE」を発売する。