xikers¡¢9·î6Æü¤Ë4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¸ø³«

xikersがカムバックする。本日(12日)、xikersは公式SNSを通じて新譜の発売日とアルバム名「HOUSE OF TRICKY:WATCH OUT」が記載されたポスターを公開し、約6ヶ月ぶりのカムバックを知らせた。ポスターには、ニューアルバムの雰囲気を垣間見ることができる巨大な迷宮が収められ、目を引いた。前作「HOUSE OF TRICKY:Trial And Error」を通じて、自分の可能性を見つけるために旅立った彼ら。無謀でもただ前に進んでいた旅程を経て、ニューアルバムには、自分が選んだ方向へ突き進もうとする意志と警告を込めている。彼らが巨大な迷宮をどのように突破していくのか、ニューアルバムへの好奇心を刺激した。

これまで彼らは、世界観のアイコンである「TRICKY」を元に、前作と有機的につながるストーリーを構築して、音楽界で存在感をアピールした。デビューアルバムである1stミニアルバム「HOUSE OF TRICKY:Doorbell Ringing」は、米・ビルボードの「ビルボード200」に75位で初登場したことはもちろん、今年3月にリリースした3rdミニアルバム「HOUSE OF TRICKY:Trial And Error」が、同チャートで73位を達成して自己最高記録を更新した。アルバムごとにキャリアハイを達成し、目覚ましい成長を見せている彼らの新譜に期待が高まっている。xikersの4thミニアルバム「HOUSE OF TRICKY:WATCH OUT」は、9月6日午後1時に各音楽配信サイトを通じて発売される。