ベン・アフレック主演のサスペンス・アクション映画『ザ・コンサルタント』(2016)の続編『ザ・コンサルタント2(原題:The Accountant 2』の米国劇場公開日が2025年4月25日に決定した。米が報じている。

『ザ・コンサルタント』の主人公は、数字に天才的な才能を発揮する会計士にして、“会計士”と呼ばれる凄腕の殺し屋という裏の顔も持つクリスチャン・ウルフ(ベン・アフレック)。米大手メーカー、リビング・ロボ社の財務調査を請け負った後に何者かに命を狙われ始めたクリスチャンが、自身の過去にまつわる秘密が明らかになるなか、これまでに抱えてきたトラウマと対峙することになる。

『ザ・コンサルタント2』では、正体不明の暗殺者に元上司を殺されたメディナ(シンシア・アダイ=ロビンソン)が、事件を解決するべくクリスチャンに協力を求める展開に。クリスチャンは、弟ブラクストン(ジョン・バーンサル)の助けを借りながら未解決のパズルを繋ぎ合わせていくが、3人が真実に近づくにつれ、捜査を阻止しようとする敵を引き寄せてしまう……。

ワーナー・ブラザースから続編の権利を獲得したAmazon Studiosは2024年3月に撮影開始をInstagramアカウントにてしていたが、リリース時期についてはこれまで触れられていなかった。2025年春の米国劇場公開作としては、5月2日に『サンダーボルツ*(原題:Thunderbolts*)』が控えており、大型作品の公開が続く運びだ。

続編には、アフレック、バーンサル、アダイ=ロビンソンのほか、J・K・シモンズが財務省・金融犯罪取締ネットワーク局長のレイモンド・キング役で復帰。前作のギャヴィン・オコナー監督と、脚本を手がけたビル・ドゥビュークもカムバックする。アフレックは盟友マット・デイモンと立ち上げた制作会社Artists Equityを率いて、プロデュース業も担う。

『AIR/エア』(2023)やApple TV+にて配信がスタートしたばかりの『インスティゲイターズ 強盗ふたりとセラピスト』など製作業も好調なArtists Equityが加わり、『ザ・コンサルタント2』もより強力な続編となることが期待される。

『ザ・コンサルタント2(原題:The Accountant 2』は2025年4月25日に米国劇場公開。

