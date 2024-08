この夏、海外ドラマファンにとって大充実の日々が始まる。アメリカで話題のストリーミングサービスParamaout+の最新シリーズが、日本では「WOWOW オンデマンド」と「J:COM STREAM」、「」でサービス開始となっているが、なんとWOWOWオンデマンドで最新作の数々が期間限定(2024年8月12日 00:00 ~ 8月18日 23:59)で無料配信となるのだ。

気になるタイトルがあるのだけど、まだ手が出せていない……という方は今が大チャンス。全11エピソードが無料解放されるので、期間中に気軽に視聴してみよう。面倒な契約や登録は不要。「WOWOWオンデマンド」のアプリさえインストールすれば、この記事に掲載のリンクからそのまま視聴を開始できる超便利設計だ。無料配信の対象となるのは次の11作。

ウーマン・イン・ザ・ウォール シーズン1第1話 フェロー・トラベラーズ シーズン1第1話 NCIS: シドニー シーズン1第1話 モスクワの伯爵 第1話 ナックルズ 第1話 パウ・パトロール シーズン1 第1話 スポンジ・ボブ シーズン1 第1話 空の戦士たち シーズン4 第1話 空の戦士たち シーズン5 第1話 タルサ・キング シーズン1 第1話 ジ・オファー / ゴッドファーザーに賭けた男 第1話

最新のドラマから、お馴染みのアニメまで、誰もが楽しめるシーズン1第1話が多く無料開放されるのが嬉しいポイント。『ソニック・ザ・ムービー』初のスピンオフ「ナックルズ」はじめ、「パウ・パトロール」や「スポンジ・ボブ」と、家族で視聴できるシリーズも加わっている。

中でも今回は、大注目のドラマシリーズ「フェロー・トラベラーズ」と「モスクワの伯爵」の2本を、THE RIVERの海ドラウォッチャーが実際に視聴してレビュー。「フェロー・トラベラーズ」はマット・ボマー主演、「モスクワの伯爵」はユアン・マクレガー主演の最新作だ。レビューを読んで気になったら、そのままサクっとリンクから視聴してみて。ただし、2024年08月12日 00:00 ~ 08月18日 23:59の期間限定だから、チェックはお早めに!

「ホワイトカラー」マット・ボマー主演、『フィラデルフィア』ロン・ナイスワーナーが手がける「フェロー・トラベラーズ」は、同性愛が禁じられた時代に出会った男性2人が紡ぐ、40年にわたる壮大な物語だ。「過去」と「現在」を行き来しながら、ロマンス、政治、歴史、スリラーの要素を織り交ぜた秀逸なドラマとなっている。

無料配信となる第1話は、1950年代の反共産主義運動“マッカーシズム”、1980年代のエイズ危機といった時代背景を色濃く反映しながら、2人の出会いと行く末を儚くもスリリングに描いていく。

物語の始まりは、1982年。主人公ホーキンス・“ホーク”・フラーはイタリア赴任を控え、豪華な自宅の庭でパーティーを開いていた。順風満帆なキャリア、仲の良い家族。まさに「幸せ」を絵に描いたような生活だ。しかし旧友・マーカスが現れると、ホークの表情に陰りが見える。

マーカスは、ホークの元恋人・ティムから預かった小包を渡し、彼がエイズで闘病中だと報告。心配になったホークはティムの電話番号を聞くが、ティムは連絡を望んでいない、と告げられる。

ここでホークとティムの出会いに遡る。冷戦下の1952年、ジョセフ・マッカーシーによる“赤狩り”が吹き荒れた時代だ。国務省職員のホークは、アイゼンハワーの大統領選勝利に沸く共和党のパーティーに参加していた。バーテンダーから「民主党の犬」呼ばわりされるも、自分は「政治的に中立」だと笑顔でかわすホーク。そんな中、バーにやって来た青年・ティムに目を引かれ、声をかける。

©Showtime Networks Inc. All rights reserved.

偶然の出会いを経て惹かれあう2人だが、性格は正反対だ。国務省でバリバリ働くホークは、狡猾で自信家でカリスマ的。民主党スミス議員とは蜜月関係にあり、その娘・ルーシーとの婚約が期待されている。しかし実はゲイであり、裏では行きずりの男性とのワンナイトを楽しんでいる。

一方、ティムは敬虔なカトリック信者で、世界の安全を目指す理想主義者。バーで牛乳を頼むなど、どこか純粋さも漂わせる。そんなティムに興味を持ったホークは、求職中の彼にマッカーシー事務所の仕事をあっせんする。

ここから、物語はスリラーの要素を強めていく。ホークは仕事を紹介した対価として、ティムに内部情報を渡すよう指示。ティムは不本意ながら、尊敬するマッカーシーをスパイする羽目になる。折しも、肉体関係へと踏み込む2人。生々しい性描写は彼らのパワーバランスを示すものだが、性的志向を隠して生きる日々への反動にも感じられる。こうした政治的な駆け引き、同性愛を禁じる社会で身を守るスリルには固唾を飲むばかりだ。

政治スリラーとして見応えがあるのは、「HOMELAND/ホームランド」に携わったナイスワーナーの手腕があってこそだろう。彼はトーマス・マロンの原作を読んですぐドラマ化の成功を確信し、本企画を「ラブストーリーをスリリングに描く」とプレゼンしたそう。その意図は、第1話ではっきりとうかがえる。

また忠実に再現された歴史の一端にも注目だ。何度も映画化されてきた“赤狩り”は、日本でも知る人が多いはず。『トランボ ハリウッドに最も嫌われた男』や『グッドナイト&グッドラック』、でも描かれた通り、共産主義に関わるハリウッドの業界人、学者、ジャーナリストなど多くのグループが調査され、激しい弾圧を受けた出来事だ。

もっとも本作は、これと並行して進められた“ラベンダー・スケア”(政府による同性愛者の弾圧)に重きを置いている。当時、同性愛者は「脅迫に屈しやすい」という理由で脅威とみなされ、やがて連邦政府で働くことを禁じられた。何千人もが職を失い、中には仲間を売ったり、自殺した者もいたという。綿密なリサーチの下、一連の出来事を再現した第1話では、当事者たちの苦悩がありありと浮かび上がってくる。

海外ドラマ好きの筆者でも「1話じゃハマらない」シリーズは多々あるが、本作は第1話からしっかり面白い。冒頭で2人が疎遠状態にある「現在」が描かれる登場するため、「何があったのか?」という面白さがあり、前半から釘付けになった。中盤は出会いから激しい恋に発展していく模様、緊迫感のある政治スリラーを展開し、後半では「現在」の2人の関係に進展の兆しを感じさせる。たった60分でグイグイ引き込まれる巧妙な構成に、思わず唸ってしまった。

最後に特筆すべきは、キャストの素晴らしさだ。ホーク役は「ホワイトカラー」や『マジック・マイク』シリーズのマット・ボマー、ティム役は「ブリジャートン家」のジョナサン・ベイリーが演じ、2人の抜群のケミストリーが物語をより一層重厚にしている。

また、ホークの妻・ルーシー役は『ゲット・アウト』『M3GAN ミーガン』などでお馴染みのアリソン・ウィリアムズ、マーカス役は「ウォーキング・デッド:ワールド・ビヨンド」ジェラニ・アラディンが演じている。(Text by KYOKO)

「フェロー・トラベラーズ」

第1話 無料視聴リンク

「モスクワの伯爵」壮大にしてユーモラスな軟禁生活?ユアン・マクレガーの新境地 ©2024 Viacom International Inc and Entertainment One Television Productions UK Limited.

『スター・ウォーズ」シリーズのオビ=ワン・ケノービ役で知られるユアン・マクレガー主演「モスクワの伯爵」はエイモア・トールズの同名ベストセラー小説を原作とする新ドラマだ。文字通り激動の時代に翻弄されながらも、紳士の精神を貫いた一人の男の生き様を描いている。

スケールの大きいサーガであると同時に、ユアン扮する主人公アレクサンダー・ロストフ伯爵による日々の営みをミニマルに切り取った物語は、生きること、希望、愛、家族といったごく普遍的なテーマを今一度振り返らせてくれるものとなっている。

1921年、ロシア・モスクワ。ロシア革命により、貴族は堕落した存在としてロシアと国民にとっての脅威と見なされ、アレクサンダー・ロストフ伯爵は爵位を奪われる。辛うじて処刑は免れたものの「一歩でも外に出たら死刑」という無期限の軟禁刑を課され、長らく自宅代わりに暮らしていた一流ホテル・メトロポールのスイートルームから、ロストフ伯爵が追放された先は、かつて宿泊人の使用人が使っていたホテルの屋根裏部屋だった。

豪奢な調度品に囲まれ、ボリショイ劇場を一望できた優雅な日々から一転、ロストフ伯爵は小さなパイプベッドしかない狭小な部屋でその後、30年以上に渡る軟禁生活を送ることとなる。身の回りの物も最小限しか持ち込むことはできず、その残りは人民の財産として取り上げられ、「モスクワでの君の人生は終わり」と宣告されてしまうのだ。

©2024 Viacom International Inc and Entertainment One Television Productions UK Limited.

原作は600ページ超の長編小説、しかも舞台はロシア革命後のモスクワと聞くと、難解かつかなり重いのではないか……と身構えてしまいそうになるが、いざ観始めてみると、ロストフ伯爵のユニークかつ親近感あるキャラクターが、そんな懸念を一瞬で払拭してくれる。

元貴族という階級もあり、浮世離れしている感のあるロストフ伯爵だが、自由を制限された状況下でも、自分らしさを失わないでいようとか、立場や年齢で人をジャッジせず、誠実であろうとする姿は、観ている者を心地よく、優しい気持ちにさせてくれる。パンデミック下で、人生や、大事なものについて考える機会も多かった私たちには、ロストフ伯爵の置かれている環境も想像できないものではないはずだ。

一歩でもホテルの外に出たら命の保証はない。決して気楽とは言えない情勢下にあってもロストフ伯爵は人生を悲観することなく、紳士然とした振舞いでホテル住まいを継続する。そう、ホテルの外には自由に出られなくても、ホテルの中でなら自分のままでいられるのだから。正装でレストランの食事に舌鼓を打ち、施設内の床屋では髪や髭を整えてもらう。往来を重ねるうちに、旧知の友人に再会し、利発で少し謎めいた少女・ニーナとも親交を深めていく。他の宿泊客から無礼な態度を取られても、声を荒げることも、取り乱すこともなく、ロストフ伯爵は貴族の威厳を保とうとする。特に、ニーナのことを子ども扱いせずに、対等に会話を交わすシーンにはクスリとさせられ、こういう大人でありたいとお手本にしたくなる。

劇的に状況が改善することもない、先行き不透明かつ閉ざされた空間で粛々とルーティーンを繰り返すロストフ伯爵。常にインテリジェンスとユーモア、そして少しの余裕を忘れず、飄々とした様は、どこか『ショーシャンクの空に』(1994)で無実の罪に問われ、刑務所に送られたアンディ(ティム・ロビンス)を思わせる。自ら多くを語ることはないが、時に過去を回想する様子からは、過去には一筋縄ではいかない経験を経てきたことも窺える。外の世界には確実に、少しずつ変化が生じていくが、ロストフ伯爵の日常は、箱庭を覗き込むような静けさにも満ちている。



重い宿命をすり抜けるようなロストフ伯爵のしなやかさには、キャリア30年を迎えたユアンの円熟味と新境地を同時に感じさせられる。『トレインスポッティング』(1996)や『普通じゃない』(1997)でアイコニックな若手スターとして躍進して以降、『ベルベット・ゴールドマイン』(1998)『ムーラン・ルージュ』(2001)など、演技と合わせてたびたび歌唱も披露。『スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス』(1999)以降、25年にも渡って演じているオビ=ワン・ケノービ役はキャリアを代表する大きな柱であるとともに、『人生はビギナーズ』(2011)や『8月の家族たち』(2013)では家族関係に煩悶する等身大の男性像も好演する、まさにオールラウンダーだ。ロストフ伯爵には歴史ドラマ、コメディ、ファンタジー、サスペンスなどあらゆるジャンルを網羅してきたユアンの現在が反映されている。1作品挙げるなら『ビッグ・フィッシュ』(2003)で演じた、作り話好きな父エドワードの若かりし頃が近いかもしれないが、今のユアンだから表現できる、懐の大きい、柔和な表情を垣間見ることもできる。ダークブラウンのパーマヘアや、チーフやタイを巧みにあしらったスーツの着こなしなどビジュアル面も十分に新鮮だ。

作品全体をリードし、エグゼクティブプロデューサーも務めるユアンを囲むキャスト陣もフレッシュな魅力にあふれている。ホテル・メトロポールの常連客で女優のアナを演じるのは『デス・プルーフ in グラインドハウス』(2007)や「アソーカ」(2023)のメアリー・エリザベス・ウィンステッド(ユアンの妻である)。ロストフ伯爵の旧友で親共産主義者のミーシカを演じるフェヒンティ・バログンは『DUNE/デューン 砂の惑星』(2021)や『ルイス・ウェイン 生涯愛した妻とネコ』(2021)など話題作に出演するほか、劇作家、アクティビストなどマルチな才能の持ち主でもある。そしてニーナを演じるアレクサ・グッドールは児童文学の名作「モモ」の実写版映画で主人公モモを演じることが決定しており、「モスクワの伯爵」でも未来の大物女優の予感がたっぷりだ。ロストフ伯爵と周囲の関係性が、30年あまりの年月でいかに変化、深化していくかも作品の見どころとなるだろう。

ロストフ伯爵は一歩も外に出ないまま、ホテルで一生を過ごすことになるのだろうか。どんな運命が待ち受けているのか見守ってみよう。 (Text by YUKA SHINGAI)

「モスクワの伯爵」

第1話 無料視聴リンク

新作含むParamount+作品が、期間限定で無料配信となるのは、2024年8月12日 00:00 ~ 8月18日 23:59だけ。さらなる情報はWOWOWオンデマンドの無料配信ページもチェックしてみよう。

人気作品の第1話が無料!

WOWOWオンデマンド公式ページ

