(MCU)『&ウルヴァリン』は本記事時点で全世界累計興収が10億ドルを突破し、R指定映画の歴代1位に大手をかけた。

2024年7月26日の米公開後3度目の週末を終えた本作は累計10億2,953千万ドルを記録。現時点でR指定映画歴代1位の『ジョーカー』(2019)が持つ10億7,896千万ドルを間も無く抜き去る見込みだ。

米国内での週末興収は、2週目で前週比マイナス54.2%、3週目でマイナス44%。下落率の激しい最近のアメコミ映画において力強い粘りを見せ、3週連続での1位を維持している。

10億ドルを突破したMCU作品としては11本目で、2021年の『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』が最後だった。フェーズ5作品としては本作が初となる快挙。

2024年公開の全映画では、『インサイド・ヘッド2』(現時点で15億9,376万ドル)に続く2本目。今年10億ドルを突破したのは、現時点でディズニー配給によるこの2本のみである。

