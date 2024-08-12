両リーグで2位と3位が直接対決の3連戦 広島は首位固めなるか…今週のNPB
貯金32で首位を独走するソフトバンクは西武と3連戦
広島、巨人、阪神が3ゲーム差にひしめくセ・リーグ。首位の広島は12日から4位DeNAと対戦する。今季対戦成績は広島の11勝5敗。連勝で首位固めとなるか。2位巨人は3位阪神との本拠地3連戦。僅差で首位広島を追う両チームにとっては重要なカードとなる。5位中日を1ゲーム差で追うヤクルトは本拠地で3連戦で浮上を狙う。
パ・リーグを貯金32で首位を独走するソフトバンクは13日から西武との敵地3連戦に臨む。3位日本ハムは1ゲーム差で追う2位ロッテと本拠地で対戦。今季対戦成績は日本ハムの12勝5敗1分け。得意のカードで2位浮上となるか。5位オリックスは4ゲーム差で追う4位楽天と本拠地での3連戦に臨む。
【8月12日】
■セ・リーグ
○巨人-阪神（18時）
BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV、Hulu、虎テレ、DAZN
○ヤクルト-中日（18時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
○広島-DeNA（18時）
HTV、J SPORTS 1
■パ・リーグ
○日本ハム-西武（13時）
GAORA、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ソフトバンク-楽天（13時）
KBC、NCC、スポーツライブ＋、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ロッテ-オリックス（17時）
日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【8月13日】
■セ・リーグ
○巨人-阪神（18時）
BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV、Hulu、虎テレ、DAZN
○ヤクルト-中日（18時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
○広島-DeNA（18時）
HOME、J SPORTS 1
■パ・リーグ
○日本ハム-ロッテ（18時）
GAORA、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○西武-ソフトバンク（18時）
テレビ埼玉、BS12、フジテレビTWO、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○オリックス-楽天（18時）
J SPORTS 3、BS松竹東急、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【8月14日】
■セ・リーグ
○巨人-阪神（18時）
BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV、Hulu、虎テレ、DAZN
○ヤクルト-中日（18時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
○広島-DeNA（18時）
RCC、J SPORTS 1
■パ・リーグ
○日本ハム-ロッテ（18時）
HBC、GAORA、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○西武-ソフトバンク（18時）
テレビ埼玉、テレビ西日本、NHK-BS、フジテレビTWO、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○オリックス-楽天（18時）
J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【8月15日】
■セ・リーグ
試合なし
■パ・リーグ
○日本ハム-ロッテ（18時）
GAORA、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○西武-ソフトバンク（18時）
テレビ埼玉、テレビ西日本、NHK-BS、フジテレビTWO、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○オリックス-楽天（18時）
J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【8月16日】
■セ・リーグ
○ヤクルト-広島（18時）
テレビ新広島、フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
○DeNA-巨人（18時）
テレビ神奈川、TBSチャンネル2、BS-TBS、ニコ生、U-NEXT、DAZN、J SPORTS オンデマンド、GIANTS TV
○中日-阪神（18時）
NHK-BS、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTSオンデマンド
■パ・リーグ
○楽天-西武（18時）
J SPORTS 1、BS12、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○オリックス-日本ハム（18時）
J SPORTS 3、BS松竹東急、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ソフトバンク-ロッテ（18時）
FBS、スポーツライブ+、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【8月17日】
■セ・リーグ
○中日-阪神（14時）
東海テレビ、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTSオンデマンド
○ヤクルト-広島（18時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN、
○DeNA-巨人（18時）
テレビ神奈川、BS-TBS、TBSチャンネル2、ニコ生、U-NEXT、DAZN、J SPORTS オンデマンド、GIANTS TV
■パ・リーグ
○オリックス-日本ハム（14時）
J SPORTS 3、UHB、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ソフトバンク-ロッテ（14時）
RKB、NBC、RKK、OBS、MRT、MBC、RBC、TOKYO MX2、NHK-BS、スポーツライブ+、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○楽天-西武（18時）
J SPORTS 1、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN、GIANTS TV
【8月18日】
■セ・リーグ
○中日-阪神（13時30分）
CBCテレビ、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTSオンデマンド
○ヤクルト-広島（18時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
○DeNA-巨人（18時）
テレビ神奈川、BS-TBS、TBSチャンネル2、ニコ生、U-NEXT、DAZN、J SPORTS オンデマンド、GIANTS TV
■パ・リーグ
○オリックス-日本ハム（13時）
J SPORTS 3、HTB、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ソフトバンク-ロッテ（13時）
FBS、TOKYO MX2、NHK-BS、スポーツライブ+、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○楽天-西武（17時）
J SPORTS 1、BS12、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【8月19日】
試合なし
※中継・配信は中止・変更になる場合があります。（Full-Count編集部）