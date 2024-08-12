ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ê¤é40-40¤Ï¡Ö´ÊÃ±¤À¤Í¡×¡¡1ËÜÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥É·³¤ÎÂçÂÇ¼Ô¡Ö¤Þ¤À9·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×
ÂçÃ«¤ÎÁ°¤Î¡È30-30¡É¡Ä¥±¥ó¥×»á¤¬Àä»¿
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Þ¥Ã¥È¡¦¥±¥ó¥×»á¤¬11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î40ËÜÎÝÂÇ¡õ40ÅðÎÝ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£¼«¿È¤Ï2011Ç¯¤Ë39ËÜÎÝÂÇ¡õ40ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¡¢1ËÜÎÝÂÇÂ¤ê¤º40-40¤òÆ¨¤·¤¿¡£¡Ö¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤É¡¢Èà¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥±¥ó¥×»á¤Ï2006Ç¯¤«¤é2014Ç¯¤Þ¤Ç¤È2018Ç¯¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2011Ç¯¤Ë¤Ï39ËÜÎÝÂÇ¡¢126ÂÇÅÀ¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦¤ÈÂÇÅÀ²¦¤Î2´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÄÌ»»287ËÜÎÝÂÇ¡¢1031ÂÇÅÀ¡¢184ÅðÎÝ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç1»î¹ç3ÅðÎÝ¤ò·è¤á¡¢¼«¿È½é¤Î30ËÜÎÝÂÇ¡õ30ÅðÎÝ¤òÃ£À®¡£µåÃÄ¤Ç¤Ï2011Ç¯¤Î¥±¥ó¥×»á°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¡£8·î¤ÏÂÇÎ¨1³äÂå¤È¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¤³¤³¤Þ¤Ç35ËÜÎÝÂÇ¡õ32ÅðÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥±¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¡ÊÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ë´ÊÃ±¤À¤Í¡×¤È³Î¿®¡£¡Ö40-40¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢»ä¤òÈ´¤«¤¹¤À¤í¤¦¡£¤¹¤Ç¤Ë35ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤Þ¤À9·î¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¤È´¶Ã²¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤À¡£Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¡ÖÌî¼ê¤äÅê¼ê¤¬²ø²æ¤·¤¿¤é¥Á¡¼¥à¤Ë²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Èà¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥±¥ó¥×»á¤ÎµÏ¿¹¹¿·¤Ï´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¡ÊÂçÃ«¤Î¡Ë¥¸¥ã¡¼¥¸¤ä¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÀîÂ¼¸×Âç / Kodai Kawamura¡Ë