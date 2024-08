【レポート】三宅健、北⼭宏光、Number_i、IMP.ら「令和6年能登半島地震」復興イベントで被災地の中学生とスポーツで交流

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『Act for HOPE to HEROes PROJECT in TOKYO DOME』東京ドームにて開催

8月11日、東京ドームにて「令和6年能登半島地震」復興チャリティーイベント『Act for HOPE to HEROes PROJECT in TOKYO DOME』が開催された。

出演アーティストは、三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.、wink first(TRAINEE)、DeePals(TRAINEE)、TRAINEE。

※影山拓也(IMP.)と大東立樹はスケジュールの都合により欠席。

ゲストは、アレックス・ラミレス、ニッチロー、ハリセンボン、元木大介(50音順)。進行は上重聡が務めた。

輪島市立輪島中学校の皆さんを招待し、野球やリレー等の競技をTOBEアーティストとの混合チームで実施。またプロジェクトテーマソング「Be on Your side」をはじめ、アーティストによる歌唱パフォーマンスが行われた。

なお、本イベントの利益は、被災地の子どもたちのために役立てられる予定。寄付先等の詳細に関しては今後TOBE公式サイトにて発表される。

イベント内容

■スポーツ対決

輪島市立輪島中学校の皆さんとTOBEアーティストとの混合で、チームホワイト・チームブラックの2チームに分かれ、リレー、野球の2競技でスポーツ対決を実施。上重聡が進行、ハリセンボンがゲストサポーターとして競技を盛り上げた。野球対決では、始球式でバッターとしてニッチローが登場し、ピッチャーの平野紫耀と対決。また、両チームの“スペシャル監督”として、元木大介とアレックス・ラミレスが登場し、それぞれのチームを率いた。

■歌唱パフォーマンス(披露順)

CANDY/wink first CRUISIN'/IMP.

SHAKE ME UP/IMP.

NE:O era/北山宏光(「O」はストローク付きが正式表記)

乱心-RANSHIN-/北山宏光

ホーンテッド/三宅健

ジェットコースター/三宅健

GOAT/Number_i

SQUARE_ONE/Number_i

Be on Your side/三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.

