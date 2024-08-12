º£¸å24»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¿·¤¿¤ÊÂæÉ÷È¯À¸Í½ÁÛ¡¡ÆüËÜ¤ÎÆî¤òËÌ¾å¡¦¤ªËßÄ¾·â¤«¡¡¿ÊÏ©¤Ë·Ù²ü
ÆüËÜ¤ÎÆî¤Ë¤¢¤ë¿·¤¿¤ÊÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬º£¸å24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÂæÉ÷¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢ÂæÉ÷¤È¤·¤ÆÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌ¾å¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÍ½Êó±ß¤¬¹¤¯¿ÊÏ©¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ªËß¤ËÄ¾·â¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ë¤Ï¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¸å24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÂæÉ÷7¹æ¤¬È¯À¸Í½ÁÛ¡¡ÆüËÜ¤ÎÆî¤òËÌ¾å¡¦¤ªËßÄ¾·â¤«
ÆüËÜ¤ÎÆî¤Î³¤¾å¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¤ÎÆî³¤¾å¤ÎÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬º£¸å24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÂæÉ÷¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷¤È¤Ê¤ì¤ÐÂæÉ÷7¹æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ÓÅ·¤Ø¤ÎÈ÷¤¨ ¸òÄÌµ¡´Ø¤Ø¤Î±Æ¶Á
Âç±«¤äË½É÷¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸òÄÌµ¡´Ø¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¹Ò¶õµ¡¤äÁ¥Çõ¤Î·ç¹Ò
±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¡¢¹Ò¶õµ¡¤äÁ¥Çõ¤¬·ç¹Ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ç¹Ò¤Ï¡¢Âç¹Ó¤ì¤Î¥Ô¡¼¥¯»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ô¡¼¥¯¤ÎÁ°¸å¡¢¿ôÆü´Ö¤ËµÚ¤Ö²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¿·´´Àþ¤Ê¤ÉÎó¼Ö¤Î±¿µÙ
´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿±«ÎÌ¤ä¡¢ÅÚ¾í±«ÎÌ»Ø¿ô(¹ß¤Ã¤¿±«¤Ë¤è¤ëÅÚº½ºÒ³²´í¸±ÅÙ¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ø¿ô)¤¬¡¢»öÁ°¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿°ÂÁ´´ð½à¤ò¾å²ó¤ë¤È¡¢Îó¼Ö¤¬±¿µÙ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âç±«¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ç¤â¡¢»öÁ°¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢·×²è±¿µÙ¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£¹âÂ®Æ»Ï©¤Ê¤ÉÆ»Ï©¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á
´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿±«ÎÌ¤¬¡¢»öÁ°¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿°ÂÁ´´ð½à¤ò¾å²ó¤ë¤È¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ê¤ÉÆ»Ï©¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Ï¡¢Âç±«¤ÎºÝ¤Ë´§¿å¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¢¾Ê¤ä¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤Ë¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ç±¿¹Ô¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌµÍý¤ò¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í½Äê¤òÊÑ¹¹¤¹¤ëÍ¦µ¤¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£