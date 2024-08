今週の全米アルバム・チャート(Billboard 200)の首位は先週と変わらず、テイラー・スウィフトの『The Tortured Poets Department』がキープし、非連続14週目となる1位に輝いた。同作は7月半ば、12週間1位を獲得した時点で、『Fearless』(2008年)と『1989』(2014年)の11週間を上回り、テイラーのアルバムの中で最も長く全米1位に輝く作品となった。

