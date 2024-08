人気グループ「DA PUMP」が12日、フジテレビ系「めざまし8」(月〜金曜午前8時)に出演。7月にシングルとしてリリースした「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」の生パフォーマンスを行った。この曲は日本ダンススポーツ連盟のブレイキン応援歌として採用された。

ミュージックビデオには今回のパリオリンピック(五輪)の新競技、ブレイキンの代表選手も出演している。

メンバーのKENZOは、パリでブレイキンを観戦してきた。AMI(湯浅亜実)が初代女王となって金メダルを獲得したシーンも、今回の日本選手団で開会式の旗手を務めた半井重幸(SHIGEKIX)や、HIRO10も応援してきた。

それだけに「最高でしたね。夢のような五輪というステージで歴史に名を刻んでくれた」。男性陣はメダルを逃したが、「金メダルと同じくらいの価値を与えてくれた。泣きながら拍手してました」と語った。

ブレイキンは次の五輪(28年ロサンゼルス)での採用が決まっていない。ISSAは、「ロスでもやってほしい」と期待していた。