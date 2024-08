『劇場版 名探偵コナン から紅の恋歌』上映会も！京都国際マンガ・アニメフェア2024

京都国際マンガ・アニメフェア実行委員会は、2024年9月21日(土)・22日(日)にみやこめっせ、ロームシアター京都、京都国際マンガミュージアムほかにて開催される、西日本最大級のマンガ・アニメ・ゲームのイベント『京都国際マンガ・アニメフェア(京まふ)2024』。

場内施策や、連携イベント情報を公開しました。

京都国際マンガ・アニメフェア2024

■『京まふ2024』 開催概要

催事名称 :京都国際マンガ・アニメフェア2024

略称 :京まふ(KYOMAF=KYOTO INTERNATIONAL MANGA ANIME FAIRの略)

会場 :みやこめっせ(メイン会場) 京都市左京区岡崎成勝寺町9-1

ロームシアター京都(メイン会場) 京都市左京区岡崎最勝寺町13

京都国際マンガミュージアム(第2会場)

京都市中京区烏丸通御池上ル(元龍池小学校)

会期 :2024年9月21日(土)・22日(日)

●みやこめっせ・ロームシアター京都(メイン会場)

9:00〜17:00 ※22日は16:00まで

●京都国際マンガミュージアム 10:00〜19:00

※入場は終了の30分前まで

入場券 :7月18日(木)より好評販売中

主催 :京都国際マンガ・アニメフェア実行委員会、京都市

共催 :KYOTO CMEX 実行委員会、京都国際マンガミュージアム

京都コンピュータ学院・京都情報大学院大学

協力 :「伝統産業の日」実行委員会、京都伝統産業ミュージアム、

AniStyleAlpha実行委員会、アークライト、

ゲームマーケット事務局

昨年大盛況のうちに幕を閉じた『京伴祭』が9月22日(日)に京都劇場にて開催決定!

また、京まふ前日の9月20日(金)には、キャストや劇伴作曲家、監督などを交えた、アニメ「小市民シリーズ」スペシャルイベント『京まふ前夜祭』や人気作曲家・林ゆうき氏によるディナー付きの『劇伴晩餐会』も開催します。

さらに、KYO-MAF“Anime Cinema Night”と題して、先斗町歌舞練場や京都国際マンガミュージアムでは、2024年で劇場公開15周年を迎えた『サマーウォーズ』や京都が舞台となる『劇場版 名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター)』の上映会を実施します。

京まふ会場では、台湾の人気コスプレイヤー『玄子(Genko)』がオフィシャル撮影会を開催。

また、英語、中国語、韓国語によるガイドツアー(各回 税込500円)や、多言語インフォメーションの設置など、海外からの来場者にも安心して楽しめるよう準備をしています。

さらに、クリエイター支援の一環として、若手クリエイターの作品を一般募集して京まふ会場内で展示を行う、『京まふクリエイターズコンテストU25』を開催中!最優秀賞には賞金に加え、来年の京まふメインビジュアル制作権が贈られます!

■2024年も『京伴祭』の開催が決定!

日本のアニメの第一線で音楽を手掛けられている最高の劇伴作曲家が集まり、様々なアニメ作品の映像と音楽の融合を体感できる劇伴音楽祭「京伴祭(きょうばんさい)」が9月22日(日)、京都駅直結の「京都劇場」で開催決定!さらに、キャストや劇伴作曲家、監督などを交えた、アニメ「小市民シリーズ」スペシャルイベント『京まふ前夜祭』や、人気作曲家・林ゆうき氏によるディナー付きの『劇伴晩餐会』を9月20日(金)に開催します。

【開催概要】

催事名称:京伴祭 -KYOTO SOUNDTRACK FESTIVAL- 2024

開催期間:2024年9月22日(日) 15:30開場/16:00開演/20:30終演 (予定)

開催場所:京都劇場

出演 :加藤達也/高梨康治/林ゆうき/小畑貴裕 ※すべて作曲家

料金 :SSS席〜B席まで券種に応じて30,000円〜8,000円(税込)

※未就学児不可、小学生以上チケット必須

催事名称:アニメ「小市民シリーズ」スペシャルイベント『京まふ前夜祭』

開催期間:2024年9月20日(金) 14:30開場/15:00開演/18:00終演 (予定)

開催場所:京都駅前広場

出演 :梅田修一朗(声優)/小畑貴裕(作曲家)/神戸守(監督)ほか

料金 :無料

催事名称:劇伴晩餐会

開催期間:2024年9月20日(金) 18:00開場/18:30開演/21:00終演 (予定)

出演 :林ゆうき(作曲家)ほか

開催場所:ホテルグランヴィア京都 5階 古今の間

料金 :30,000円(税込)

※トークショー及びディナー料金含む

※『京まふ前夜祭』特別席含む

詳細はこちら:

https://www.kyobansai.com

■KYO-MAF“Anime Cinema Night”を初開催!

京都ならではの会場でアニメ映画を上映する“Anime Cinema Night”を初開催。

芸妓・舞妓による「鴨川をどり」の舞台にもなっている京都の名所「先斗町歌舞練場」や、昔の小学校の校舎を風情そのままに活用した京都のマンガの聖地「京都国際マンガミュージアム」の屋外芝生エリアを会場として上映します。

上映作品は、2024年で劇場公開15周年を迎えた『サマーウォーズ』と、京都が舞台の『劇場版 名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター)』。

外国の方にも楽しめるよう、英語字幕を付けて上映し、マンガミュージアムではキッチンカー出店も予定。

京都ならではの空気を感じる特別な会場で、アニメ映画を楽しめます!

【開催概要】

催事名称:KYO-MAF“Anime Cinema Night”

開催期間・上映作品:

(1)2024年9月14日(土):『サマーウォーズ』 16:00開場/17:00開演/19:00終演 (予定)

(2)2024年9月21日(土):『サマーウォーズ』

18:00開場/19:00開演/21:00終演 (予定)

(3)2024年9月22日(日) :『劇場版 名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター)』

18:00開場/19:00開演/21:00終演 (予定)

開催場所:(1)先斗町歌舞練場、(2)・(3)京都国際マンガミュージアム

料金 :各回 大人1,600円/高校生以下1,000円 (それぞれ税込)

詳細はこちら:

KYO-MAF“Anime Cinema Night” 開催!

※京都国際マンガミュージアム館内への入館には別途、入館料が必要です。

※京都国際マンガミュージアムでの上映は雨天中止となります。

【『サマーウォーズ』と京まふがコラボ!】

『サマーウォーズ』を上映する9月14日、21日の上映会場では、映画フィルムから切り出した「コマフィルム」を入場者特典としてプレゼント!配布する「コマフィルム」は『サマーウォーズ』の映画フィルムから手作業で切り出されており、ひとつとして同じコマの無いものになっています。

※フィルムの絵柄は選べません。

※お一人様一回のご鑑賞につき1点の配布となります。

※チケット購入特典ではございません。

ご入場を伴わない配布はできません。

※特典制作段階や納品配布時に生じる微細なスレや色ムラ、軽微なシワ、キズなど、ビジュアルイメージを損なわない差異が理由による特典の返品交換はお受けできません。

※特典は非売品になります。

転売はご遠慮ください。

(C)2009 SUMMERWARS FILM PARTNERS

■台湾の人気コスプレイヤー『玄子(Genko)』オフィシャル撮影会を開催!

台湾を中心に人気のコスプレイヤー『玄子(Genko)』が京まふに初参加!当日は人気アニメ『陰の実力者になりたくて!』アルファ(ほか予定)のコスプレをして撮影会を開催します。

また台湾のファンに向けて、PR動画も本日8月9日から京まふSNSで展開。

【開催概要】

開催期間:2024年9月21日(土) 11:00〜/14:00〜

2024年9月22日(日) 11:00〜/14:00〜

開催場所:京まふ会場内(みやこめっせ1階特設ステージ)

料金 :各回 500円 (税込)

【プロフィール】

台湾出身のコスプレイヤーで、2018年頃よりSNS上での活動を開始。

SNSの総フォロワー数は50万人を超える人気を誇る。

(2024年8月現在)

台湾を拠点に活動し、近年は舞台への登壇や、コミックマーケット等の国外イベントへの参加など、活動の幅を広げている。

※開催日時、内容は予告なく変更になる場合があります。

■英語・中国語・韓国語の会場ガイドツアーなど多言語対応を充実!

より多くの外国の方々に御来場いただき、京まふを楽しめるよう、インバウンド向けの施策をさらに充実して展開。

英語・中国語・韓国語による会場ガイドツアーの実施や、多言語インフォメーションを設置し、初めて来場される外国の方にも、安心して京まふを楽しめる環境整備を図ります。

【会場ガイドツアー開催概要】

開催期間:2024年9月21日(土) ・9月22日(日)

英語 09:30〜/11:00〜/13:00〜/14:30〜(予定)

中国語 10:00〜/11:30〜/13:30〜/15:00〜(予定)

韓国語 10:30〜/12:00〜/14:00〜/15:30〜(予定)

開催場所:京まふ会場内(集合:みやこめっせ3階インフォメーション)

料金 :各回 500円 (税込)

【多言語インフォメーション概要】

設置期間:2024年9月21日(土)9:00〜17:00

2024年9月22日(日)9:00〜16:00

設置場所:京まふ会場内(みやこめっせ3階インフォメーション)

対応言語:英語・中国語・韓国語

料金 :無料

■『京まふクリエイターズコンテストU25』開催中!

京まふをさらに盛り上げるべく、京まふ「クリエイターズブース」にて展示する作品を募集中!

本ブースではクリエイター支援の一環として、若手クリエイターの作品を一般募集して展示を行います。

テーマは「HANAFUDA」。

日本に古くから存在する花札をあなたのイラストでアップデート!どんな札が生まれるかはあなた次第。

【開催概要】

テーマ:「HANAFUDA」

指定フォーマットを使用し、花札の12か月の草花を使用・リメイクしたイラストを描いてください。

動物や人間など、他の要素の追加や削除は自由です。

※花札の草花は、松、梅、桜、藤、菖蒲、牡丹、萩、薄、菊、楓、柳、桐の12種です。

募集期間:7月26日(金)〜8月23日(金)23:59

参加資格:応募時点で、日本国内に住む25歳以下の方。

pixivのユーザーであって、本応募要項すべてに同意された個人

(企業またはおよび複数の方による共同作品は参加できません)

※未成年の方は、本応募要項への保護者の同意を得た上で参加してください。

※参加方法や投稿形式はコンテストページより確認してください。

京都ならではの募集テーマで、他のコンテストとは違ったクリエイターの魅力を引き出すとともに、京まふや京都に関わりの深い審査員の視点で審査いただくことで、流行や時代にとらわれない京まふならではのコンテストを開催します。

受賞作品は、9月21日(土)、22日(日)に開催する京まふ2024(みやこめっせ会場)内にて、展示します。

【受賞賞品】

・最優秀賞(1名) 10万円+京まふメインビジュアル制作権 (※)+会場内展示

・審査員賞(5名) Amazonギフトカード1万円分+会場内展示

・pixiv賞 (1名) VISIONS2019〜2024 一式 京まふ会場での展示

・佳作(30名程度) 会場内展示

※佳作以上の作品は実際に京まふの会場で展示を行います。

また、京まふ期間終了後も作品を市内で追加展示をさせていただく可能性があります。

※メインビジュアル制作にかかる支払いは別途お支払いします。

※メインビジュアル制作権に関しては、受賞後に京まふ実行委員会と受賞者様で条件等を調整し、双方合意のうえで正式に発注します。

※京まふの開催は京都市の予算措置によって正式に決定するため、来年度の京まふ開催が決定しているものではございません。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

【審査員】

・LAM氏(イラストレーター)

・林ゆうき氏(作曲家)

・奥野むつみ氏(染色作家 京都市伝統産業「未来の名匠」)

・林美木子氏(有職彩色絵師)

【スケジュール】

審査結果:9月中旬 受賞者通知

作品展示:9月21日(土)、22日(日)京まふ会場内

■京まふ宿泊パッケージ販売開始!

国内外の皆さまに向け、京まふ入場券と宿泊が一緒になった特別な宿泊パッケージの販売が開始しました。

「京都市京セラ美術館」や「京都国際マンガミュージアム」の入場券も旅程に合わせてセットで購入いただけるなど、遠方からお越しの皆さまにもゆっくりと京まふをお楽しみいただくことができるプランとなっています。

詳細は、公式サイトより確認してください。

■Ani Style Alphaの開催が決定!

「Ani Style Alpha」は、京都のFMラジオ局である「α-STATION」と関西を中心様々な音楽作品を世界に発信するため、コンサートやイベントの企画・制作および配信コンテンツの制作を行っている「StyleKYOTO管弦楽団」がタッグを組み、2024年からスタートするアニメオーケストラコンサートです。

