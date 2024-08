アトレ初出展！ Quality Foods Market「Sakagami」

アトレ竹芝に、アトレ初出店となるスーパーマーケットサカガミのフードセレクトショップが2024年9月7日(土)10時にオープンします。

アトレ竹芝 Quality Foods Market「Sakagami」

アトレ竹芝に、アトレ初出店となるスーパーマーケットサカガミのフードセレクトショップが2024年9月7日(土)10時にオープン。

■アトレ竹芝 タワー棟1階にNEW OPEN!スーパーマーケットサカガミのフードセレクトショップ

「サカガミ」は明治27年創業の日本一のQualityの高い店を目指す、品質、味、健康を大切に考えているスーパーマーケット。

「太陽と大地の恵みを子どもたちへ」をコンセプトに、人と自然の中で、「医食同源」の考え方を基本とし、「調和」「平和」「協創」「共生」「幸福」を目指しています。

サカガミオリジナルセレクション、プライベートブランドをはじめとした数々の安心安全な商品が日々の食卓に届けられます。

■施設概要

アトレは国際連合が提唱する「持続可能な開発目標(SDGs)」に賛同し、持続可能な社会の実現に向けた積極的な取組を行っています。

■「アトレ竹芝」施設概要

施設名 :アトレ竹芝

所在地 :東京都港区海岸1-10-30

営業時間:11:00〜22:00

※一部、営業時間の異なるショップがあります。

詳細はアトレ竹芝のホームページを確認してください。

階数 :3階

店舗数 :22ショップ(2024年8月6日現在)

